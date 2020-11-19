Из лягушки в принцессу. Бывшая наркопотребительница стала красоткой, избавившись от зависимости

Источник материала: Tut.by

Молодая мать из Шотландии показала удивительное преображение после реабилитации от наркозависимости. 27-летняя Деми-Николь Данлоп поделилась в соцсетях своими фотографиями «до» и «после», чтобы вдохновить других на борьбу с пагубной страстью. Узнайте, как шотландке удалось кардинально изменить свою жизнь и себя, из нашего материала, рассказывает bigpicture.ru





Деми-Николь Данлоп употребляла героин и кокаин в течение двух лет. Ее лицо было покрыто струпьями, а сама девушка выглядела совершенно изможденной. Шотландка изменилась до неузнаваемости после того, как бросила пагубную привычку и прошла реабилитацию.

Молодая мать, которая воспитывает двоих детей, нашла свою любовь и выглядит потрясающе. Она поделилась своими фотографиями, сделанными во время употребления наркотиков и после лечения, чтобы вдохновить других зависимых на борьбу с пагубным пристрастием.

Жительница Фочаберса, Шотландия, не употребляет героин и крэк-кокаин уже 4 месяца. Деми-Николь гордится тем, что смогла избавиться от наркозависимости и повернуть свою жизнь в другое русло.

Шотландка опубликовала в фейсбуке эмоциональный пост, в котором обратилась к своим 3500 подписчикам. Она благодарила всех за поддержку во время борьбы с болезнью. Молодая мать просит всех зависимых не падать духом и продолжать попытки вырваться из порочного круга, ведь если стремиться к этому, то все обязательно получится.

Пользователи соцсетей восхищены преображением шотландки. Они благодарят ее за честность и рассказ о своей борьбе с наркотиками. После излечения от зависимости Деми-Николь восстановила отношения со старыми друзьями и нашла много новых.