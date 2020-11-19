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Эксперты пересмотрели рейтинги 5 белорусских банков
Источник материала: Партизан
Международное агентство изменило прогноз 5 белорусских банков на «негативный» Белновости
Аналитики международного рейтингового агентства изменили прогноз в отношении пяти белорусских банков со «стабильного» на «негативный».
Подтвержден долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «B», как отмечено в опубликованном сообщении агентства Fitch Ratings.
Международное агентство изменило прогноз 5 белорусских банков на «негативный»
Эксперты международной организации в этом году пересмотрели рейтинги Беларусбанка, Белинвестбанка, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», БПС-Сбербанка, Банка БелВЭБ.
Прежде международное агентство поступило аналогичным образом с суверенным рейтингом Беларуси.
Долгосрочный рейтинг страны был пересмотрен из-за возрастающих рисков в связи с политическим кризисом в стране, пишет belnovosti.by
Аналитики Fitch Ratings констатировали негативные ожидания от развития ситуации в экономике Беларуси.
В агентстве отметили, что усиление политической нестабильности в Беларуси после прошедших в августе выборов президента может привести к дополнительному давлению на международные резервы и отток депозитов.
Это повлечет за собой увеличение рисков для макроэкономической и финансовой стабильности республики.
В Fitch Ratings подчеркивают, что БПС-Сбербанку и Банку БелВЭБ могут оказать помощь их материнские организации из РФ.
Фото: © Белновости
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Международное агентство изменило прогноз 5 белорусских банков на «негативный» Белновости
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