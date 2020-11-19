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Зеленский сообщил о своем повторном позитивном тесте на COVID-19

19.11.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его повторный тест на COVID-19 пока оказался позитивным, и он продолжает оставаться в режиме самоизоляции.

"Мой повторный тест, к сожалению, пока что позитивный, но я продолжаю ежедневно работать. Это моя работа. И единственная разница, что я работаю не на Банковой, а на улице академика Заболотного (где находится больница "Феофания" - ИФ)", - сказал он в своем блоге в среду.

Зеленский отметил, что с каждым днем чувствует себя все лучше и лучше. "Запахи уже сегодня вернулись. Силы возвращаются. Температура снижается. А желание вернуться к живой работе поднимается", - указал он.

Зеленский выразил надежду, что следующее видео будет записывать уже не из больницы, пишет interfax.by
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его повторный тест на COVID-19 пока оказался позитивным, и он продолжает оставаться в режиме самоизоляции.
 
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