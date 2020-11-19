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Не для всех. Сравнили особенные тарифы A1, МТС и life:)

19.11.2020 08:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В нашу недавнюю подборку сотовых тарифов вошли не все предложения белорусских операторов. Сегодня обратим внимание на тарифные планы, которые доступны не всем, не всегда и не для всяких ситуаций. Предыдущий путеводитель по «особенным» предложениям мы составляли больше года назад. За это время многое изменилось: где-то добавили интернет-трафика, какие-то тарифы пропали, появились новые. Конечно же, почти везде выросла абонплата.

Для детей и молодежи

МТС и A1 по-прежнему предлагают два ориентированных на детей тарифа. Одновременно стало заметно, что A1, как никто другой, делает ставку на молодежь — для нее у оператора теперь аж три предложения.

Не для всех. Сравнили особенные тарифы A1, МТС и life:)
Не для всех. Сравнили особенные тарифы A1, МТС и life:)

МТС. Тариф «Детский» за все время своего существования практически не менялся. Разве что абонплата растет по чуть-чуть. А так мы по-прежнему получаем 50 МБ трафика и два «любимых номера» со сниженной платой за звонки. Также можно подключить услугу «За мой счет» — тогда дети смогут звонить маме и папе бесплатно, а оплачивать вызовы будут родители.

A1. Здесь к детскому тарифу другой подход. Абонплата выше почти в 10 раз, но и набор услуг более богатый: безлимитные внутрисетевые звонки, интернет на скорости до 256 Кбит/с и 100 SMS в придачу. Любопытно, что абонплата будет вдвое ниже, если при подключении купить у оператора детские умные часы.

Не для всех. Сравнили особенные тарифы A1, МТС и life:)

Куда интереснее ситуация с молодежными тарифами. На место одного «лимона» пришли сразу три. По абонплате прежнему Lemon почти идентичен Lemon Z — меньше 10 рублей в месяц, если вам не исполнилось 26 лет. Правда, объем трафика сократился с прежних 4 ГБ до 1. Зато есть безлимитные внутрисетевые звонки. А вот Lemon Y за 15 рублей с мелочью предлагает уже 8 ГБ интернета, да еще и 50 минут в другие сети. Доплатив еще 3 рубля, получим Lemon X с 20 ГБ, безлимитом внутри сети и 100 минутами на звонки в другие сети.

Определенно, это выгодные тарифы, но в первую очередь если вам заметно меньше 26 лет. Как только вы пересечете «красную черту», абонплата увеличится в полтора раза, и предложение будет уже не столь интересным.

Для разговоров

В наше время интерес к таким тарифам может возникнуть разве что по воскресеньям. И даже в таких предложениях все равно есть хоть небольшой пакет мобильного интернета. А life:), например, готов выделить и вполне весомый кусок трафика.

Не для всех. Сравнили особенные тарифы A1, МТС и life:)

МТС. Почти бесплатный тариф, потому что абонплата совсем символическая. Правда, и включено в нее всего 50 МБ интернета. Звонки (даже внутрисетевые) платные, но со скидкой после первых трех минут в день — 3 копейки вместо 8,7.

A1. Провайдер дистанцируется от сугубо разговорных тарифов. Так, в архив ушла вся серия «Для общения S/M/L», осталась лишь классика в лице «Привет. Звонки». Тариф интересен тем, что предлагает пакет услуг на день, неделю или месяц. В таблицу попала именно месячная версия. Но при желании можно без ограничений поболтать внутри сети за 40 копеек в день или чуть больше чем за 2 рубля за неделю.

Не для всех. Сравнили особенные тарифы A1, МТС и life:)

life:). Этот оператор шире всех представлен в категории «разговорных» тарифов. Хотя порой делает он это сугубо номинально. Взять тот же тариф «Голос 2» — вполне универсальное предложение и с безлимитным общением во всех сетях, да еще и с гигабайтом трафика. А вот «Голос 1» — типично «разговорное» предложение. При этом за год тариф существенно прокачался и при сохранившейся абонплате теперь включает в себя 500 минут звонков во все сети вместо 50. Предложение «Старт» за 1,5 рубля в месяц не предлагает ничего, кроме возможности звонить во все сети по 7 копеек за минуту, а также безлимитной переписки в мессенджерах Telegram, WhatsApp и BiP.

Социальные тарифы

Каждый из трех операторов предлагает особые социальные тарифы. При этом если у МТС и A1 для пенсионеров и инвалидов есть отдельные предложения, то у life:) — один для обеих социальных групп. Также у МТС и A1 появились тарифы для ветеранов, причем с одинаковым названием.

Не для всех. Сравнили особенные тарифы A1, МТС и life:)

Для пенсионеров у МТС есть «Близкий». За год он подорожал на 4 копейки, условия остались прежними. Подключившись на этот тариф, получим 20 минут внутрисетевых звонков. К тому же следующие 30 минут тарифицируются по сниженной цене. «Пенсионный» от A1 подороже, но включает в себя уже 100 МБ трафика и 1000 минут звонков на пять «любимых номеров».

Не для всех. Сравнили особенные тарифы A1, МТС и life:)

Оба тарифа «Победа» стоят по 1 рублю и ориентированы на ветеранов ВОВ. Главные отличия в том, что A1 предлагает больше трафика и минуты звонков в другие сети.

life:) сменил «Специальный тариф» на «Льготный». Суть проста: безлимитные внутрисетевые звонки и 1 ГБ трафика меньше чем за 2 рубля. Пользоваться предложением могут не только ветераны, но также инвалиды всех групп и пенсионеры. У остальных операторов такие тарифные планы для людей с ограниченными возможностями:

Не для всех. Сравнили особенные тарифы A1, МТС и life:)

Для носимых устройств

Операторы начали предлагать отдельные тарифы для носимых устройств. Предполагается, что их нужно использовать с умными часами. В принципе, только часами можно не ограничиваться, можно и в смартфон такую «симку» засунуть. Забавно, что в качестве основной фишки своих тарифов оба оператора обещают защиту от платных подписок. Для других предложений, получается, такой возможности нет.

Не для всех. Сравнили особенные тарифы A1, МТС и life:)

Разные тарифы

У life:) по-прежнему на неизменных условиях предлагается линейка тарифов «Вместе» с совместным использованием услуг несколькими абонентами. При подключении создается группа, в которой есть участники и организатор. Все они расходуют минуты и мегабайты, но платит организатор — тот, кто подключал тариф. Он же распределяет услуги между участниками группы: можно разделить все поровну, а можно для каждого сформировать свои лимиты.

Не для всех. Сравнили особенные тарифы A1, МТС и life:)

Концепция «Мультинета» аналогична, но это предложение больше ориентировано на потребление интернет-трафика между устройствами с разными SIM-картами одного абонента.

Не для всех. Сравнили особенные тарифы A1, МТС и life:)

У A1 около года назад появился тариф-конструктор «Проще простого». Абонплата составляет почти 2 рубля, в нее включено только 100 МБ трафика. Зато можно подключать разные пакеты дополнительных услуг в зависимости от потребностей. Например, 3 ГБ за 9,34 рубля и 150 минут звонков во все сети за 5,61 рубля. Правда, тогда уже будет недалеко и до обычного ТП «Комфорт M», в котором есть внутрисетевой безлимит и 10 ГБ трафика.

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В нашу недавнюю подборку сотовых тарифов вошли не все предложения белорусских операторов. Сегодня обратим внимание на тарифные планы, которые доступны не всем, не...
 
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