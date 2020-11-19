Учимся ездить на некрасивых мотоциклах, у которых сезон 12 месяцев в году

Источник материала: Onliner Пришел ноябрь, а вместе с ним — конец мотосезона-2020. Даже самые безбашенные мотоциклисты уже поставили в гаражи свои «спорты» и нэйкеды — ездить стало холодно, скользко, опасно. Удовольствия никакого. Я тоже распрощался со своей 310-кой до весны и тут же загрустил — уж очень не хочется на полгода забыть про удовольствие от езды на мотоцикле. От отчаяния принялся изучать специализированные сайты и профильные YouTube-каналы на тему зимних покатушек на двухколесном транспорте. Оказывается, есть класс мотоциклов, для которых сезон не заканчивается никогда. Это эндуро. Зимой на них даже интересней ездить. Но только по бездорожью. Если вы думали, что найдете в этой статье инструкцию, как в снегопад прохватить по проспекту 150 км/ч на Yamaha R1, то закрывайте страницу. Эндуро — это другой мир. Мир некрасивых, грязных мотоциклов, рядом с которыми не фоткаются девочки. Для более глубокого изучения вопроса я взял несколько уроков эндуро-езды. До этого я ни разу не съезжал на мотоцикле с асфальта.

Чем эндуро отличается от кросса?

Давайте сразу разберемся с классами. Эндуро — это огромный сегмент, включающий в себя различные модели от легких внедорожных мотоциклов до тяжелых тур-эндуро типа BMW R1250 GS, KTM 1290 Super Adventure или Honda Africa Twin. Гонять по сугробам на баварском «Гусе» — так себе затея, поэтому любители зимней мотоезды предпочитают легкие эндуро, которые иногда даже не ставят на учет. Рядовой обыватель запросто примет такой мотоцикл за кроссовый. В чем же отличие?





— В эндуро-мотоцикле есть электростартер и мягкая подвеска, которая позволяет прыгать по бревнам и комфортно передвигаться по ямам и ухабистым лесным дорогам. На кроссовых моделях нет аккумулятора и светотехники. Там все сделано для снижения массы. И подвеска у них более жесткая. Отмечу, что эндуро-модели тоже бывают без фар и поворотников, но тогда они считаются спортинвентарем и не могут быть поставлены на учет, — рассказал Onliner инструктор Геннадий , который организует любительские эндуро-покатушки под Минском.





Спортивные дисциплины мотокросса и эндуро-соревнований тоже отличаются. Кросс — это замкнутая трасса, созданная искусственно. Здесь присутствуют эффектные вылеты, красивые развороты. В целом мотокросс — это скоростной и динамичный спорт в том числе для зрителей. Эндуро же в первую очередь интересен райдеру. Эндуро-соревнования могут иметь трассу протяженностью в десятки километров, и мотоциклисты не всегда знают, что их ждет за новым поворотом. Препятствия могут быть самыми разными, вплоть до устья реки, бревен и крутых склонов. Часто эндуристы ездят по лесу. Международные соревнования обычно проходят в живописных местах. Отдельно принято выделять мототриал (странные байки без сидений), но это уж слишком узкий сегмент.

Если кратко, мотокросс — это закрытая трасса, на которой спортсмены наматывают круг за кругом, а эндуро — это езда по пересеченной местности с разнообразными препятствиями.

Не сложно ли ездить зимой?

— Ездить на эндуро зимой сложнее, чем летом, но это очень интересно. Если мы говорим о людях, которые участвуют в гонках, то они просто обязаны кататься зимой, чтобы не терять навыки. Но и для обычных мотоциклистов зимние выезды лишними не будут. Как известно, в начале сезона наблюдается всплеск аварий с участием байков. Конечно, это связано в том числе с автомобилистами, которые отвыкают от присутствия двухколесной техники на проезжей части, но свою роль играет и то, что байкеры по полгода не прикасаются к мотоциклу и подзабывают особенности управления. А если ты всю зиму ездишь по лесу на эндуро, то ты хотя бы не потеряешь рефлекторные навыки управления этой техникой, — считает Геннадий.





Негативный первый опыт

Мои первые часы обучения эндуро-езде прошли еще при сухой погоде и плюсовой температуре. Спустя 15 минут после старта мне хотелось развернуться и закончить урок. Грязь под колесами, виляющий влево-вправо зад, постоянное ощущение нестабильности. Ехать по пересеченной местности с непривычки реально страшно. Когда я сдал на категорию А, первые «мотокилометры» на асфальте были более приятными.

Важно понимать, что эндуро-заезд проходит не только по утоптанным лесным дорожкам, которые вы видите на фотографиях в этой статье. На практике тебе постоянно приходится преодолевать глубокие ямы, атаковать грязевые лужи, переезжать из одной глубокой колеи в другую. Иногда ты едешь по краю возвышенности, и малейшая потеря сцепления неминуемо приводит к падению. Поскользнуться и распластаться на земле — проще простого. Хорошо, если не накроет 120-килограммовым байком.





— Если ты за тренировку не упал 20 раз — это не эндуро-урок, — шутят профессионалы.

То ли мне было стыдно сказать инструктору стоп-слово, то ли роль сыграла мужская гордость (раз уж взялся — делай до конца!), но я продолжил урок. В первый час езды я по привычке сидел на байке. Посадка слегка отличается от «гражданской»: тело нужно немного подать вперед, локти поднять и слегка растопырить в стороны. Но в целом принцип езды такой же, как на обычном дорожном мотоцикле, — едем туда, куда смотрим, руки расслаблены, за байк держишься ногами, обхватив бак, на рычагах переднего тормоза и сцепления всегда находится по паре пальцев. Глядя на инструктора, я недоумевал — как он постоянно едет в стойке и не устает? Как он переключает передачи? Как пользуется задним тормозом? Но уже во время второго урока я 90% времени стоял на подножках.





Когда ты сидишь, тебе сложнее балансировать. Стойка позволяет, во-первых, понизить центр тяжести (ведь практически вся масса тела в таком случае давит на подножки, расположенные достаточно низко), а во-вторых, дает возможность более точно ловить баланс и «проглатывать» ямы. По сути у тебя становится две подвески. Первая — демпфирующие элементы мотоцикла, вторая — полусогнутые ноги и руки. У новичков руки очень быстро устают.





В стойке сложнее держать мотоцикл ногами, поэтому машинально держишься за байк руками. Нужно учиться расслаблять кисти и предплечья. Для этого есть упражнение — необходимо стать на подножки на неподвижном мотоцикле и наклоняться взад-вперед, отпустив руль. Еще в стойке могут уставать спина и ноги. На прямых и ровных участках можно садиться, чтобы отдохнуть.





Баланс

«Баланс» — это самое важное слово для эндуриста. В лесу под колесами может оказаться все что угодно: корень дерева, бревно, яма, глубокая лужа, крутые подъемы и спуски... Чтобы научиться преодолевать эти препятствия, важно научиться работать с балансом. Проще говоря, нужно знать, в какую сторону и как наклонить свое тело. Это ощущение приходит только с опытом, равно как и навык корректной работы с органами управления эндуро-байка.





Например, на крутых спусках нужно максимально сдвигать тело назад, включать вторую передачу и притормаживать исключительно задним тормозом. А для того чтобы заехать на гору, нужно наклониться вперед и поперечными движениями корпуса ловить равновесие, не забывая при этом газовать. Потеряешь импульс — остановишься прямо на подъеме и скатишься. В крутую гору лучше подниматься на второй передаче и регулировать тягу на колесе с помощью сцепления. Газ откручиваешь по максимуму и левым рычагом дозируешь порцию крутящего момента. У новичка это получается далеко не каждый раз.





Первое падение

На одном из первых занятий у меня произошло первое падение. Как уже отмечалось выше, эндуро — это когда ты не знаешь, что тебя ждет за следующим поворотом или горкой. Заехав кое-как на крутой холм, я не рассчитывал сразу за апексом подъема увидеть такой же крутой спуск. В итоге растерялся, не успел затормозить и сдвинуть тело назад, поэтому хорошенько грохнулся. Учитывая, что это было мое первое падение на мотоцикле вообще, я довольно сильно испугался.

— Даже когда ты начинаешь ездить на мотоцикле по городу, будь готов, что однажды тебе придется упасть. А если ты взялся за эндуро, то здесь падения будут постоянно. Если к этому не готов — лучше вообще найти себе другое занятие. Способов получить эмоции в этом мире масса, — подбодрил меня инструктор. Урок после падения усвоен: не видишь — не едь. На эндуро частенько приходится останавливаться, чтобы оценить ситуацию вокруг.





Отряхнул грязь, поднял мотоцикл, едем дальше. Теперь перед завершением заезда на любую возвышенность сбавляю газ, чтобы остановиться, как только заднее колесо преодолело препятствие. Говорят, в эндуро чем сложнее участок — тем интереснее. Значит, для меня пока самое интересное — это подъемы, за которыми сразу же начинаются спуски.

Не холодно кататься?

Если на обычном мотоцикле мерзнешь уже при +7, то на эндуро мне было тепло даже в −2, когда моросил дождь со снегом. На бездорожье ты постоянно работаешь физически, балансируя, поднимая байк и перебирая ногами по земле при крутых подъемах. Здесь главное — не вспотеть. Поэтому старый зимний пуховик на такие занятия лучше не брать. Снизу — термобелье, защита, штаны. Сверху — термобелье, защита, кофта, легкая куртка. Больше всего мерзнут руки. Если перчатки успели промокнуть, не лишней будет запасная пара.





Экипировка

Летом в городе многие мотоциклисты из экипировки используют только шлем и перчатки. На эндуро даже в теплую погоду важно защищаться по-полной: черепаха, наколенники, высокие кроссовые ботинки, кроссовый шлем. От обычного кроссовый шлем отличается выступающим «подбородком» и козырьком. Еще у него нет визора. Можно надевать очки, но они сильно потеют, поэтому я ездил с открытым лицом. Это не лучший вариант — ветки деревьев, грязь и песок могут попасть в глаза. Ситуацию с запотеванием спасают спреи для очков. Есть шлемы специально для эндуро. Они схожи с кроссовыми, но оснащены визором.





Это дорогое хобби?

Давайте считать. Самый доступный 250-кубовый эндуро-мотоцикл стоит в салоне в районе 2 тысяч долларов. На рынке хватает китайских моделей за эти деньги. Не будем называть отдельные бренды, все они плюс-минус одинаковые. Конечно, для покорения серьезных хард-эндуро-трасс эти мотоциклы не годятся, но для новичка — отличный вариант. Те, кто брезгует покупать «китай», могут присмотреться к подержанным японским моделям. Ну а если денег куры не клюют, можно начинать с KTM 150 EXC-TPI (у минского дилера он стоит 27,5 тысячи рублей).





Желательно уметь крутить гайки самому. Из-за падений такие мотоциклы часто ломаются, и иногда ремонт приходится устраивать в чистом поле. Масло в подобных эндуро-моделях меняется не по километражу, а по моточасам: раз в 10—15 часов. Как правило, в 250-кубовых моделях 1 литр масла. Если не хотите постоянно подтягивать цепь (она у китайских моделей часто «тягучая»), можно отдать еще 170 долларов за «дидовскую» цепь и новые звезды.





Дополнительно нужно купить полный набор экипировки, шлемом и перчатками здесь не ограничишься. За весь комплект придется отдать около тысячи долларов. Если кататься в том числе зимой, то до места покатушек байк нужно как-то доставлять. Здесь все индивидуально. Кто-то может хранить мотоцикл на даче (а значит, поближе к лесу), кто-то может возить его на прицепе, кто-то — в грузовом бусе.

— По-моему, главное в этом деле — желание. Поверьте, эндуро подойдет далеко не каждому человеку. Я знаю много примеров, когда мотоциклист впервые пробует езду по пересеченной местности и сразу же отказывается от этой затеи. Так что перед покупкой лучше прокатиться один раз и понять — твое или не твое. Ну а если решил заниматься любительским эндуро, я бы рекомендовал найти друзей, которые поддержат такое хобби. Купить пару байков, экип и арендовать гараж на четверых не так уж дорого. Для многих эндуро — это в первую очередь развлечение выходного дня. Единственное, чего я категорически не советую, — это ездить в такие покатушки в одиночку. Это довольно опасно, — предупреждает Геннадий.





Когда я прошел 4 учебных часа, принялся изучать легкие эндуро и кроссовые мотоциклы на «Мотобарахолке» . Это действительно интересное мужское (да и не только) хобби. Оказывается, в Беларуси есть довольно большое комьюнити любителей «поэндурить». Неподалеку от Минска находится несколько стихийно сформированных внедорожных трасс и даже полоса искусственных препятствий (шины, бревна, «качели» и пр.). К тому же, несмотря на частоту падений, эндуро — относительно безопасный способ езды на мотоцикле. По крайней мере, в лесу тебя точно не собьет сонный таксист, поворачивающий налево.