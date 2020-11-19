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У президента США появились новые полномочия по введению санкций в отношении Беларуси

19.11.2020 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Нижняя палата конгресса США в среду, 18 ноября, поддержала закон, расширяющий полномочия главы государства по введению санкций в отношении Беларуси (это связано с прошедшими 9 августа выборами президента).

У президента США появились новые полномочия по введению санкций в отношении Беларуси

Кроме этого, документ расширяет разрешенную помощь республике.

Согласно документу, пишут «Известия», за который проголосовали конгрессмены, глава Белого дома теперь может заблокировать визу любого иностранного гражданина, который является членом ЦИК Белауси, государственным должностным лицом, которого в США посчитают ответственным за давление на независимые СМИ, должностным лицом Союзного государства или российским физическим лицом, активно участвовавшим в действиях в отношении СМИ или нарушении прав человека, связанных с ситуацией в республике.

Также законопроект включает в себя помощь в «противодействии интернет-цензуре», поддержку женщин и политических беженцев.

 
 
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Нижняя палата конгресса США в среду, 18 ноября, поддержала закон, расширяющий полномочия главы государства по введению санкций в отношении Беларуси (это связано с...
 
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