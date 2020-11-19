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У президента США появились новые полномочия по введению санкций в отношении Беларуси
Источник материала: Навiны
Нижняя палата конгресса США в среду, 18 ноября, поддержала закон, расширяющий полномочия главы государства по введению санкций в отношении Беларуси (это связано с прошедшими 9 августа выборами президента).
Кроме этого, документ расширяет разрешенную помощь республике.
Согласно документу,
Также законопроект включает в себя помощь в «противодействии интернет-цензуре», поддержку женщин и политических беженцев.
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Нижняя палата конгресса США в среду, 18 ноября, поддержала закон, расширяющий полномочия главы государства по введению санкций в отношении Беларуси (это связано с...
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