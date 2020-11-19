Епископ Юрий Кособуцкий поблагодарил людей, которые его поддержали после предупреждения Генпрокуратуры

Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий поблагодарил людей, которые поддержали его после вынесенного предупреждения Генпрокуратуры.





Напомним, накануне главный надзорный орган страны вынес ему и председателю синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Московского патриархата протоиерею Сергию Лепину предупреждение. Именно они в жесткой форме возмутились сносом народного мемориала Романа Бондаренко.