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Епископ Юрий Кособуцкий поблагодарил людей, которые его поддержали после предупреждения Генпрокуратуры
Источник материала: Навiны
Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий поблагодарил людей, которые поддержали его после вынесенного предупреждения Генпрокуратуры.
Напомним, накануне главный надзорный орган страны
«Сегодня я и отец Сергей Лепин побывали в Генеральной прокуратуре... Хочу сразу сказать, что разговор шел на очень высоком культурном уровне, что не часто приходится встречать в некоторых государственных учреждениях. После «объяснений» получил письменное предупреждение… Спасибо всем, кто постарался по мере возможности меня поддержать, это было очень важно и нужно», —
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Епископ Юрий Кособуцкий поблагодарил людей, которые его поддержали после предупреждения Генпрокуратуры
Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий поблагодарил людей, которые поддержали его после вынесенного предупреждения...
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