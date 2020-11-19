ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Епископ Юрий Кособуцкий поблагодарил людей, которые его поддержали после предупреждения Генпрокуратуры

19.11.2020 08:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий поблагодарил людей, которые поддержали его после вынесенного предупреждения Генпрокуратуры.

Епископ Юрий Кособуцкий поблагодарил людей, которые его поддержали после предупреждения Генпрокуратуры

Напомним, накануне главный надзорный орган страны вынес ему и председателю синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Московского патриархата протоиерею Сергию Лепину предупреждение. Именно они в жесткой форме возмутились сносом народного мемориала Романа Бондаренко.

«Сегодня я и отец Сергей Лепин побывали в Генеральной прокуратуре... Хочу сразу сказать, что разговор шел на очень высоком культурном уровне, что не часто приходится встречать в некоторых государственных учреждениях. После «объяснений» получил письменное предупреждение… Спасибо всем, кто постарался по мере возможности меня поддержать, это было очень важно и нужно», — написал он на своей странице в соцсети, пообещав, что в ближайшее время более подробно прокомментирует ситуацию с предупреждением.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий поблагодарил людей, которые поддержали его после вынесенного предупреждения...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пока петух не клюнет, не начинаем играть так, как положено». Мархель прокомментировал поражение от Албании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика