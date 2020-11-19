Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Эксперт объяснил, почему "белорусский вопрос" может поссорить Литву и Польшу

Перспективы дальнейшего сближения Польши и Литвы достаточно туманны несмотря на то, что в обеих странах к власти пришли консерваторы, отметил авторитетный историк в беседе на радио Sputnik.

Например, переругаться Вильнюс и Варшава могут по белорусскому вопросу, потому что белорусская эмиграция, которая появилась после августовских выборов в Республике Беларусь, сейчас распределена между Литвой и Польшей, рассуждает Борисенок.

"Эти люди в условиях, когда протест белорусский затухает, их нужно как-то кормить, выделять на это деньги. Ну и, безусловно, что здесь тоже будет какой-то мотив, чтобы вступить в некий локальный конфликт, потому что тех целей, которые Литва и Польша на белорусском направлении себе ставили, достигнуть сейчас категорически невозможно", ― отмечает собеседник.

Таким образом между двумя странами появляются "новые линии противоречий помимо линий старых, которые никуда не делись", в частности, камнем преткновения для Польши и Литвы остается новый бюджет Евросоюза, добавляет эксперт.

Напомним, ранее свою озабоченность в связи с возможным ухудшением отношений Вильнюса и Варшавы высказал исполняющий обязанности премьер-министра Литвы Саулюс Сквернялис, его процитировало Sputnik Литва .

По мнению политика, если такое охлаждение в отношениях все же наступит, Литва окажется в невыгодном положении.

"Мы были бы просто уникальными. Вот-вот рассоримся с Латвией. У нас нет никаких отношений с Белоруссией и Россией. Осталось поругаться с поляками, и будем, как на пепелище, окруженные соседями, с которыми не общаемся", - сказал он.

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