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Эксперт объяснил, почему "белорусский вопрос" может поссорить Литву и Польшу
19.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
Например, переругаться Вильнюс и Варшава могут по белорусскому вопросу, потому что белорусская эмиграция, которая появилась после августовских выборов в Республике Беларусь, сейчас распределена между Литвой и Польшей, рассуждает Борисенок.
"Эти люди в условиях, когда протест белорусский затухает, их нужно как-то кормить, выделять на это деньги. Ну и, безусловно, что здесь тоже будет какой-то мотив, чтобы вступить в некий локальный конфликт, потому что тех целей, которые Литва и Польша на белорусском направлении себе ставили, достигнуть сейчас категорически невозможно", ― отмечает собеседник.
Таким образом между двумя странами появляются "новые линии противоречий помимо линий старых, которые никуда не делись", в частности, камнем преткновения для Польши и Литвы остается новый бюджет Евросоюза, добавляет эксперт.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Напомним, ранее свою озабоченность в связи с возможным ухудшением отношений Вильнюса и Варшавы высказал исполняющий обязанности премьер-министра Литвы Саулюс Сквернялис, его процитировало
По мнению политика, если такое охлаждение в отношениях все же наступит, Литва окажется в невыгодном положении.
"Мы были бы просто уникальными. Вот-вот рассоримся с Латвией. У нас нет никаких отношений с Белоруссией и Россией. Осталось поругаться с поляками, и будем, как на пепелище, окруженные соседями, с которыми не общаемся", - сказал он.
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Вильнюс и Варшава могут поругаться между собой из-за ситуации в Беларуси ― поводом для конфликта станут мигранты, которые на фоне белорусских протестов...
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