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Ситуация на границе: более 1400 фур стоит в очередях на границах с ЕС
19.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Более 1400 грузовиков стоят утром 19 ноября на границах с Евросоюзом в очередях, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).
© Sputnik / Андрей Александров
Больше всего машин собралось на выезде в Литву. Так, в пункте пропуска "Каменный Лог" находится более 380 фур. Трудная ситуация и в "Котловке" - более 260 машин, "Бенякони" - 220, "Привалке" - более 180.
Ситуация на белорусско-латвийской границе немного лучше. Тут в пункте пропуска "Григоровщина" в очереди стоят более 120 грузовиков, "Урбаны" - более 160.
На польском направлении в пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" стоят по 40 машин.
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном
Ранее в Гродненской таможне заявили, что литовской стороной систематически
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По сравнению со вчерашним днем, ситуация на границе немного улучшилась, однако очереди по-прежнему сохраняются.
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