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Священнослужители, говорившие о мемориале Бондаренко, получили предупреждение от Гепрокуратуры
19.11.2020 09:17 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: nashaniva.by
Епископу Минско-Могилевской архиепархии Юрию Кособуцкому и пресс-секретарю БПЦ Сергею Лепину объявлены официальные предупреждения о недопустимости нарушения закона.
На личных страницах в Facebook и других интернет-ресурсах,
Генпрокуратура называет такие действия недопустимыми и противоречащими статье 16 Конституции Республики Беларусь, запрещающей деятельность религиозных организаций, их органов и представителей, направленную против гражданского согласия.
Заявление прокуратуры последовало после комментария Александра Лукашенко, который поручил главе своей администрации Игорю Сергеенко совместно с генеральным прокурором дать оценку заявлениям священнослужителей. Лукашенко посчитал их «издевательскими» и не соответствующими действительности.
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Епископу Минско-Могилевской архиепархии Юрию Кособуцкому и пресс-секретарю БПЦ Сергею Лепину объявлены официальные предупреждения о недопустимости нарушения...
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