ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Священнослужители, говорившие о мемориале Бондаренко, получили предупреждение от Гепрокуратуры

19.11.2020 09:17 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: nashaniva.by

Епископу Минско-Могилевской архиепархии Юрию Кособуцкому и пресс-секретарю БПЦ Сергею Лепину объявлены официальные предупреждения о недопустимости нарушения закона.

На личных страницах в Facebook и других интернет-ресурсах, отмечает прокуратура,  были размещены заявления священнослужителей по поводу демонтажа и переноса стихийного мемориала памяти, возведенного в связи со смертью Романа Бондаренко.

«В заявлениях в заведомо безапелляционной агрессивной тональности используются определенные термины и обороты («глумление над портретами убиенного», «зачем это сатанинское попрание лампад и иконок» и др.), сознательно повышающие уровень напряженности в обществе, разжигающие ненависть к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов, и, как следствие, вражду в отношении указанных социальных групп населения», - отмечается в сообщении.

Генпрокуратура называет такие действия недопустимыми и противоречащими статье 16 Конституции Республики Беларусь, запрещающей деятельность религиозных организаций, их органов и представителей, направленную против гражданского согласия.

В связи с этим Генпрокуратура вынесла и предписание Уполномоченному по делам религий и национальностей, в котором потребовала устранить выявленные нарушения и принять дополнительные меры по предупреждению разногласий в сфере взаимоотношений государства и религиозных организаций.

Заявление прокуратуры последовало после комментария Александра Лукашенко, который  поручил главе своей администрации Игорю Сергеенко совместно с генеральным прокурором дать оценку заявлениям священнослужителей. Лукашенко посчитал их «издевательскими» и не соответствующими действительности. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Епископу Минско-Могилевской архиепархии Юрию Кособуцкому и пресс-секретарю БПЦ Сергею Лепину объявлены официальные предупреждения о недопустимости нарушения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт объяснил, почему "белорусский вопрос" может поссорить Литву и Польшу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика