Священнослужители, говорившие о мемориале Бондаренко, получили предупреждение от Гепрокуратуры

Источник материала: Ежедневник

фото: nashaniva.by

Епископу Минско-Могилевской архиепархии Юрию Кособуцкому и пресс-секретарю БПЦ Сергею Лепину объявлены официальные предупреждения о недопустимости нарушения закона.

На личных страницах в Facebook и других интернет-ресурсах, отмечает прокуратур а, были размещены заявления священнослужителей по поводу демонтажа и переноса стихийного мемориала памяти, возведенного в связи со смертью Романа Бондаренко.



«В заявлениях в заведомо безапелляционной агрессивной тональности используются определенные термины и обороты («глумление над портретами убиенного», «зачем это сатанинское попрание лампад и иконок» и др.), сознательно повышающие уровень напряженности в обществе, разжигающие ненависть к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов, и, как следствие, вражду в отношении указанных социальных групп населения», - отмечается в сообщении.

Генпрокуратура называет такие действия недопустимыми и противоречащими статье 16 Конституции Республики Беларусь, запрещающей деятельность религиозных организаций, их органов и представителей, направленную против гражданского согласия.



В связи с этим Генпрокуратура вынесла и предписание Уполномоченному по делам религий и национальностей, в котором потребовала устранить выявленные нарушения и принять дополнительные меры по предупреждению разногласий в сфере взаимоотношений государства и религиозных организаций.

Заявление прокуратуры последовало после комментария Александра Лукашенко, который поручил главе своей администрации Игорю Сергеенко совместно с генеральным прокурором дать оценку заявлениям священнослужителей. Лукашенко посчитал их «издевательскими» и не соответствующими действительности.