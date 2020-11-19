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Чемпионка мира по легкой атлетике лишилась работы из-за своей позиции

19.11.2020 09:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпионка мира по легкой атлетике Марина Арзамасова сообщила в своем Instagram, что лишилась работы. Несмотря на то, что ранее она отозвала свою подпись под письмом спортсменов к власти.

— Завтра начинаю новую жизнь. Жизнь без работы, без финансирования и без определенной цели. Не так я себе представляла свое счастливое будущее, если честно… но нервотрепка и постоянное дергание за эти месяцы уже надоели, — написала Арзамасова.

Ранее Арзамасова отозвала подпись под письмом спортивной общественности с требованиями к властям. Вот, что она тогда сказала:

— Я устала нервничать, бояться и переживать. Происходят непонятные и сложные процессы. Я хочу продолжать жить в этой стране, заниматься спортом либо работать в спортивной сфере. […] Мне просто рассказали о моих дальнейших перспективах. Они мне, конечно же, не понравились. Это полностью вывод отовсюду. Я работаю в спортивном комитете Вооруженных сил, поэтому понимала, что меня могут «отправить в сапоги».

При этом я даже больше, чем уверена, что отзыв подписи уже не поможет и я пойду под санкции, — сказала тогда легкоатлетка.

Так и произошло.

 
 
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