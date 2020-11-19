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Чемпионка мира по легкой атлетике лишилась работы из-за своей позиции
Источник материала: Tut.by
Чемпионка мира по легкой атлетике Марина Арзамасова
— Завтра начинаю новую жизнь. Жизнь без работы, без финансирования и без определенной цели. Не так я себе представляла свое счастливое будущее, если честно… но нервотрепка и постоянное дергание за эти месяцы уже надоели, — написала Арзамасова.
Ранее Арзамасова отозвала подпись под письмом спортивной общественности с требованиями к властям. Вот, что она тогда сказала:
— Я устала нервничать, бояться и переживать. Происходят непонятные и сложные процессы. Я хочу продолжать жить в этой стране, заниматься спортом либо работать в спортивной сфере. […] Мне просто рассказали о моих дальнейших перспективах. Они мне, конечно же, не понравились. Это полностью вывод отовсюду. Я работаю в спортивном комитете Вооруженных сил, поэтому понимала, что меня могут «отправить в сапоги».
При этом я даже больше, чем уверена, что отзыв подписи уже не поможет и я пойду под санкции, —
Так и произошло.
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