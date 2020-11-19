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РРБ-Банк повышает ставки физлиц по вкладам в российских рублях до 8,5% годовых
Источник материала: Myfin
По вновь заключаемым договорам ставки составят:
Ставки по всем вкладам фиксированные, предусмотрена капитализация процентов, доход не облагается налогом (по вкладам свыше 24 месяцев).
По вкладу «Point`овый безотзывный в российских рублях» бонусом предусмотрена премиум-карта Visa Platinum ЗАО "РРБ-Банк" со всеми привилегиями VIP уровня.
Все вклады в российских рублях.
Инфолиния РРБ: 226 - с мобильных 24/7.
*партнерский материал, ЗАО «РРБ-Банк», УНП 100361187
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Фото: pexels.comПо вновь заключаемым договорам ставки составят:Безотзывный на 13 месяцев – 8,5% годовых (ранее 4,5% годовых);Point`овый безотзывный в российских рублях – 8%...
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