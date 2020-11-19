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Беларусь подключила в сеть первый энергоблок БелАЭС

19.11.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть, работает на 40% мощности, сообщила пресс-служба Минэнерго Беларуси.

Включение проведено «после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований».

«Включение энергоблока в сеть и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний. Реактор первого энергоблока в настоящее время работает на мощности 40 % от номинальной», - отмечается в сообщении.

Минэнерго сообщило, что к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре.

 
 
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Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть, работает на 40% мощности, сообщила пресс-служба Минэнерго Беларуси.
 
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