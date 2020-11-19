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Палата представителей Конгресса США одобрила новую редакцию Акта о Беларуси
Источник материала: АФН
Палата представителей Конгресса США одобрила в среду законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии" (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act), предполагающий возможное введение санкций против российских и белорусских чиновников Союзного государства.
Как отмечается в пояснении к документу, тем самым расширяются "полномочия президента США по введению санкций" в связи с выборами 2020 года в Беларуси, передает ТАСС.
"Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси", - говорится в тексте.
Конгрессмены утверждают, что речь идет и о расширении помощи республике, в частности по "противодействию цензуре в интернете, технологиям наблюдения", а также в отношении "поддержки политических беженцев". США, согласно законопроекту, не признают Александра Лукашенко "законно избранным лидером Беларуси".
Содержится призыв к проведению "новых президентских и парламентских выборов в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ", а также к освобождению "без предварительных условий всех политических заключенных".
Законопроект предусматривает значительное увеличение помощи медиа, НГО, но
Документ предполагает подготовку нескольких отчетов. Через 90 дней после принятия будет опубликован отчет о имуществе Лукашенко. Через 120 дней два отчета - о политике России в отношении Беларуси и о подробное описание того, как должна выглядеть американская помощь Беларуси. Через год - о том, как реализуется Акт.
Инициатива должна также получить одобрение Сената, только после этого она поступит на подпись президенту США. С текстом документа можно ознакомиться
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Палата представителей Конгресса США одобрила в среду законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии" (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act),...
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