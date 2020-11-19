Палата представителей Конгресса США одобрила новую редакцию Акта о Беларуси

Источник материала: АФН

Палата представителей Конгресса США одобрила в среду законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии" (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act), предполагающий возможное введение санкций против российских и белорусских чиновников Союзного государства.

Как отмечается в пояснении к документу, тем самым расширяются "полномочия президента США по введению санкций" в связи с выборами 2020 года в Беларуси, передает ТАСС.

"Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси", - говорится в тексте.

Конгрессмены утверждают, что речь идет и о расширении помощи республике, в частности по "противодействию цензуре в интернете, технологиям наблюдения", а также в отношении "поддержки политических беженцев". США, согласно законопроекту, не признают Александра Лукашенко "законно избранным лидером Беларуси".

Содержится призыв к проведению "новых президентских и парламентских выборов в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ", а также к освобождению "без предварительных условий всех политических заключенных".

Законопроект предусматривает значительное увеличение помощи медиа, НГО, но денег под это закладывается не сильно больше, чем раньше.

Документ предполагает подготовку нескольких отчетов. Через 90 дней после принятия будет опубликован отчет о имуществе Лукашенко. Через 120 дней два отчета - о политике России в отношении Беларуси и о подробное описание того, как должна выглядеть американская помощь Беларуси. Через год - о том, как реализуется Акт.

Инициатива должна также получить одобрение Сената, только после этого она поступит на подпись президенту США. С текстом документа можно ознакомиться здесь .