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"Любимый мой дворик, Ты очень мне дорог" - в интернете появился список "протестных" дворов Минска

19.11.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

43 участка Минска будут контролировать силовики. Полный перечень территорий, где будет усилен контроль, появился в Telegram-канале "Ник и Майк".


Силовики во дворе "Площади Перемен" / Еврорадио

43 участка Минска будут контролировать силовики. Полный перечень территорий, где будет усилен контроль, появился в Telegram-канале "Ник и Майк".

В этот список попали Площадь Перемен, Площадь Победы на проспекте Победителей, территория возле зубра на проспекте Дзержинского, горка вблизи ПВТ, универсам "Рига", площадь Якуба Коласа, жилые комплексы "Каскад" и "Магистр".

Накануне заместитель председателя Мингорисполкома Артём Цуран заявил, что власти начинают борьбу с протестными дворами. "Предусматривается концентрация усилий на территориях, которые наиболее подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан, порчи имущества", — сказал чиновник. В каждом районе выделят по 3-6 мест, где будут организованы дежурства служб и закрепят должностных лиц из числа руководителей организаций.
 
Теги: Минск
 
 
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43 участка Минска будут контролировать силовики. Полный перечень территорий, где будет усилен контроль, появился в Telegram-канале "Ник и Майк".
 
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