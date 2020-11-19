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Базовую ставку увеличат с 1 января до 195 рублей
Источник материала: Партизан
Совмин установил с 1 января 2021 года для оплаты труда работников бюджетных и приравненных к ним организаций базовую ставку в размере 195 рублей. Сделано это
Фото: sm-news.ru
Напомним, сейчас действует базовая ставка для оплаты труда работников бюджетных и приравненных к ним организаций в размере 185 рублей, установленная с 1 января 2020 года. Такое решение Совмин принял
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Совмин установил с 1 января 2021 года для оплаты труда работников бюджетных и приравненных к ним организаций базовую ставку в размере 195 рублей. Сделано это...
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