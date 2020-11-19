Honda показала, каким будет седан Civic нового поколения

Источник материала: Tut.by

Компания Honda готовит к дебюту новое модельное семейство Civic. Накануне в США состоялась презентация седана Civic уже одиннадцатого по счету поколения, первыми который смогут купить именно американцы.





Пока новый Civic представлен как прототип, но, если верить Honda, товарная версия будет повторять его на 99%. Новый седан сохранит пропорции нынешней модели, появившейся в 2015 году, но внешний облик у него теперь более традиционный — например, стал проще дизайн задних фонарей, поубавилось острых граней, выровнялась подоконная линия, переработаны бамперы и капот.





Снимков интерьера нового Civic пока нет, но составить представление о метаморфозах салона можно по дизайнерскому скетчу: полностью изменится оформление передней панели с отдельно стоящим девятидюймовым дисплеем мультимедиасистемы, появится новая виртуальная приборная панель.





Технических подробностей о машине компания также не приводит. Известно, что в основу нового Civic ляжет модернизированная платформа предшественника с расширенной колеей, а кузов станет жестче.





В США новый седан Civic дебютирует весной 2021 года, а следом Honda представит хетчбэк, а также «разогретые» модификации Civic Si и Type R. А вот версии Coupe в семействе нового Civic больше не будет — спрос на «двухдверку», пока еще доступную на американском рынке, и без того невелик, а посему в новой генерации на конвейер ее не поставят.