Представлен кроссовер Infiniti QX55, создатели которого вдохновлялись моделью FX

Источник материала: Tut.by

В растущем сегменте купеобразных кроссоверов интересное пополнение — это Infiniti QX55, премьера которого прошла накануне в Лос-Анджелесе.





В Infiniti говорят о новом «внедорожном спорткупе, подчеркивающем фирменный стиль легендарного FX». Хотя на самом деле QX55 является купеобразной версией кроссовера QX50 , отличаясь от него укрупненной решеткой радиатора, оформлением бамперов и задних светодиодных фонарей и, само собой, заниженной крышей и задними стойками с увеличенным углом наклона.





У QX50 и QX55 одинаковая колесная база (2,8 м), но в длину (4,73 м) купейная версия без малого на 4 см больше. В высоту (1,62 м) новый «паркетник» на 5,6 см ниже исходного QX50, разделяя при этом с ним общую платформу с изначально переднеприводной компоновкой и поперечным расположением двигателя. Дорожный просвет у QX55 равен 21,9 см. В «базе» у купе-кроссовера — 20-дюймовые легкосплавные колесные диски.





Объем багажника у QX55 ожидаемо меньше по сравнению с «пятидесяткой» — 762 л в пятиместной конфигурации и 1532 л со сложенными задними сиденьями. Базовый вариант QX55 получит отделку салона искусственной кожей, люк в крыше и передние сиденья с подогревом, а в оснащении топ-версий будут полуанилиновая кожа, трехзонный климат-контроль, декоративные вставки из натуральной древесины и аудиосистема Bose с 16 динамиками. Интересно, что цифровой комбинации приборов для QX55 не предусмотрено (по крайней мере, на первых порах).





Под капот QX55 получил двухлитровый турбодвигатель с изменяемой степенью сжатия, который, как и на QX50, развивает 272 л. с. и 380 Нм крутящего момента. Работает мотор в комбинации с вариатором и полным приводом с муфтой подключения задних колес.









На рынок QX55 выйдет весной следующего года. Первыми новинку оценят американцы, позже купеобразный кроссовер Infiniti появится и в других странах.