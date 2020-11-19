Выезжаешь из-под моста, а со встречного грузовика летят поддоны. Есть видео (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Погода в прямом смысле стала снегом на головы водителей. Первый такой день в этом новом зимнем сезоне, первый день жестянщика. Аварий и опасных ситуаций было немало: кто-то врезался , кого-то занесло , а в кого-то и деревянный поддон с грузовика прилетел. О последнем сейчас расскажем подробнее.

Поддоны летят. Видео

Видео со своего регистратора на нашем форуме разместила читательница с ником Besikova. Многие узнают местность: улица Франциска Скорины, проезд под МКАД между Академгородком и Степянкой. Кто ездит — знает, что зимой здесь часто бывает скользко.

Но в этот раз проблема была в другом. Обратите внимание на грузовой автомобиль с прицепом. В нем, как нам показалось, деревянные поддоны, и эти поддоны в повороте снесло с прицепа прямо во встречные автомобили.

— Когда обычное нарушение правил крепления грузов при их транспортировке приводит к ДТП, — мягко отметила наша читательница.

Есть предположение, что по крайней мере в одну легковушку как минимум один поддон угодил. Водители остановились, принялись рассматривать свои машины.

— Первую машину точно зацепило: повреждены были бампер и вроде как фара, — рассказала корреспонденту Onliner наша читательница.

Ее замечание о незакрепленном грузе выглядит более чем уместно. Так как по Правилам дорожного движения (п. 183) перед началом движения и в пути следования водитель обязан при наличии объективной возможности контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его смещения и падения. Если размещение, крепление, состояние груза создают угрозу безопасности дорожного движения, водитель должен принять меры к устранению возникшей опасности либо прекратить дальнейшее движение.

Соответственно, есть основания говорить об ответственности водителя грузового автомобиля. Вызывали ли участники инцидента ГАИ и чем вообще дело кончилось, наша читательница не знает.

— Я отодвинула поддон перед своей машиной и уехала, — пояснила она.

Комментарий ГАИ

Как сообщила корреспонденту Onliner начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Александра Попова, в столичную Госавтоинспекцию не поступала информация о ДТП на указанном участке, однако граждане сообщили о посторонних предметах на проезжей части.

— Сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска связались с дорожной службой, которая, в свою очередь, обеспечила уборку. Госавтоинспекция благодарит граждан за оперативность и бдительность. Любая помеха на дорожном полотне может стать причиной непоправимых последствий, — подчеркнула Александра Попова.

Дополнено. Водителя привлекли

А сегодня стало известно, что сотрудники ГАИ установили личность водителя грузового автомобиля, его привлекли к ответственности.

— Водитель большегруза привлечен к ответственности по ч. 5 ст. 18.14 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил перевозки пассажиров или грузов»), — сообщила корреспонденту Onliner Александра Попова.