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Apple выплатит за замедление старых iPhone еще $113 миллионов
Источник материала: Onliner
Apple
Однако пользователи решили, что таким образом компания подталкивает к покупке новых смартфонов, а не замене аккумулятора. В дальнейшем в операционной системе появился подробный раздел с описанием состояния батареи, но это не помогло: владельцы iPhone подавали иски против Apple.
Это уже вторая уступка компании за нынешний год: ранее она согласилась выплатить $500 миллионов по аналогичному делу. Деньги будут разделены между владельцами iPhone — каждый уже получил либо получит в скором времени $25.
1020 мАч, 3.7 В, Nokia 101/Nokia 1100/Nokia 1101/Nokia 1110/Nokia 1110i/Nokia 1112/Nokia 1200/Nokia 1208/Nokia 1209/Nokia 1280/Nokia 1600/Nokia 1616/Nokia 1650/Nokia 1680 classic/Nokia 2300/Nokia 2310/Nokia 2323 classic/Nokia 2330 classic/Nokia 2600/Nokia 2600 classic/Nokia 2610/Nokia 2626/Nokia 2700 classic/Nokia 2710 Navigation Edition/Nokia 2730 classic/Nokia 3100/Nokia 3109 Classic/Nokia 3110 Classic/Nokia 3110 Evolve/Nokia 3120/Nokia 3555/Nokia 3600 slide/Nokia 3610 fold
1715 мАч, 3.82 В, Apple iPhone 6s
4100 мАч, 3.85 В, Xiaomi Redmi 3/Xiaomi Redmi 3S/Xiaomi Redmi 4X
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