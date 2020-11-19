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Apple выплатит за замедление старых iPhone еще $113 миллионов

19.11.2020 09:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple согласилась на выплату 113 миллионов долларов для прекращения расследования в отношении нее судебного дела 34 штатами. Речь о случае, который вскрылся в 2017 году: Apple искусственно замедляла работу старых iPhone с изношенными аккумуляторами, чтобы предотвратить их слишком быструю разрядку.

Однако пользователи решили, что таким образом компания подталкивает к покупке новых смартфонов, а не замене аккумулятора. В дальнейшем в операционной системе появился подробный раздел с описанием состояния батареи, но это не помогло: владельцы iPhone подавали иски против Apple.

Это уже вторая уступка компании за нынешний год: ранее она согласилась выплатить $500 миллионов по аналогичному делу. Деньги будут разделены между владельцами iPhone — каждый уже получил либо получит в скором времени $25.

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Apple согласилась на выплату 113 миллионов долларов для прекращения расследования в отношении нее судебного дела 34 штатами. Речь о случае, который вскрылся в 2017 году:...
 
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