Белорусская АЭС снова работает. Ее запустили после замены оборудования

Источник материала: Onliner

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Станцию запустили после замены трансформаторов напряжения и проведения испытаний, измерений и исследований. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства энергетики.

Сейчас реактор первого энергоблока работает на мощности 40% от номинальной. «Продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока. Согласно графику сооружения БелАЭС к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре», — говорится в сообщении.

Напомним, восьмого ноября, через несколько дней после энергетического запуска, БелАЭС прекратила выработку энергии, то есть остановилась. Это произошло из-за поломки трансформаторов, которые, по словам главы строительства Виталия Полянина, вероятнее всего, были некачественными. «Оборудование это итальянского производства, сейчас мы меняем трансформаторы на российские из запасов концерна „Росэнергоатом“. Идем по плану: уверен, что в ближайшие дни завершим всю работу, включая монтаж и необходимые испытания. Включить блок в сеть планируем в начале следующей недели», — говорил Полянин.