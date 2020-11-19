ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президенту США могут дать больше прав для введения санкций против белорусских и российских чиновников

19.11.2020 09:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Палата представителей Конгресса США одобрила в среду законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси». Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты законодательного органа, информирует ТАСС. Пока из этого следует, что президенту США может быть дано больше полномочий на введение санкций против российских и белорусских чиновников Союзного государства.

«Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси», — говорится в тексте проекта.

Речь идет и о расширении помощи стране по «противодействию цензуре в интернете, технологиям наблюдения», а также в отношении «поддержки политических беженцев».

ТАСС отмечает, что, согласно законопроекту, США не признают Александра Лукашенко «законно избранным лидером Беларуси». Конгрессмены призывают к проведению «новых президентских и парламентских выборов в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ», а также к освобождению «без предварительных условий всех политических заключенных».

Для вступления в законную силу, эта инициатива должна еще получить одобрение Сената, после чего поступит на подпись президенту США.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Палата представителей Конгресса США одобрила в среду законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси». Трансляция заседания велась на сайте...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионка мира по легкой атлетике лишилась работы из-за своей позиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика