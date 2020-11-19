Президенту США могут дать больше прав для введения санкций против белорусских и российских чиновников

Источник материала: Onliner

Палата представителей Конгресса США одобрила в среду законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси». Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты законодательного органа, информирует ТАСС. Пока из этого следует, что президенту США может быть дано больше полномочий на введение санкций против российских и белорусских чиновников Союзного государства.

«Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси», — говорится в тексте проекта.

Речь идет и о расширении помощи стране по «противодействию цензуре в интернете, технологиям наблюдения», а также в отношении «поддержки политических беженцев».

ТАСС отмечает, что, согласно законопроекту, США не признают Александра Лукашенко «законно избранным лидером Беларуси». Конгрессмены призывают к проведению «новых президентских и парламентских выборов в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ», а также к освобождению «без предварительных условий всех политических заключенных».

Для вступления в законную силу, эта инициатива должна еще получить одобрение Сената, после чего поступит на подпись президенту США.