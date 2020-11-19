Родилась до второй мировой войны, а сейчас стала видеоблогером. История бабушки Зины, которая не унывает (видео)

Источник материала: Onliner Знаете, и в 90 лет можно дать жару. Такой пример подает белоруска Зинаида Николаевна, которая благодаря собственному характеру и любящим внучкам оказалась если не на вершине интернет-славы, то где-то совсем близко. Для бабушки Зины все началось около двух лет назад, и с тех пор она обрела армию поклонников на YouTube, чуть поменьше в Instagram и еще немного в соцсетях. Onliner вместе с волонтерским проектом A1 #яонлайн продолжает серию материалов о блогерах старшего поколения, которые своим оптимизмом и интересом к жизни заряжают всех вокруг.

Случись этот разговор раньше, мы бы обязательно встретились с Зинаидой Николаевной лично, однако в нынешних реалиях пришлось ограничиться телефонной беседой.

Кто такая бабушка Зина? На YouTube у нее есть собственный канал BlogerZin , который появился в феврале 2019 года — тогда было опубликовано первое видео — с места в карьер, что называется. Точнее, в ресторан. Однако начиналось все раньше — в августе 2018-го, с ролика в Instagram . Уже там она обрела своих первых поклонников, частично перекочевавших на YouTube, — это можно без труда проследить по комментариям под роликами.

Инициаторами всего этого стали внучки Зинаиды Николаевны, которой на тот момент было 88 лет, Юлия и Виктория. Но очевидно, что без желания их протеже ничего бы не вышло. И без ее энергии, которой хватит на несколько человек.

«Это Юля придумала, сказала: давай, бабушка, сходим снимем. И она даже не говорила куда — просто „поедем“. А там на месте уже задавали вопросы. Много где были», — рассказывает наша героиня. Текстом очень сложно передать реальный шарм нашей собеседницы, но вы можете посмотреть видео.

Уж не знаем, были ли неудачные дубли и многократные попытки запуска проекта BlogerZin, но происходящее на экране настраивает на позитив — улыбкой, смехом и готовностью бабушки Зины окунуться в неизведанное. И колко прокомментировать происходящее. За это она, наверное, и полюбилась аудитории.

Самый популярный на сегодня ролик BlogerZin на YouTube посмотрели более 760 тыс. раз (при 20-то тысячах подписчиков — на момент премьеры, наверное, было меньше). Тогда случился поход в салон красоты — впервые, как, впрочем, и другие путешествия и открытия, что и стало изюминкой канала. «Салон красоты… Господи помилуй…» — Зинаида Николаевна внутренне, но вслух готовится к новому опыту. Это вам, городским да молодым, кажется: что тут такого?

Именно эти честные и не наигранные реакции вызывают симпатию аудитории. А вот, например, полет на самолете. «Помру так помру», — смеется Зинаида Николаевна на пути в кабину летсредства. «Было страшно?» — уточняю на всякий случай. «Не-а, вообще не было», — отвечает твердо. Верю.

В разговоре она рассказывает, что все походы оказывались интересными, скучать не приходилось: «Было интересно проехаться, в этих местах оказаться, посмотреть, как свет теперь построен». И не надоедало: «Смеялись все, весело».

То и дело Зинаида Николаевна вспоминает прошлое и молодость. Оказалось, что война началась, когда ей было 10 лет. Спустя какое-то время, будучи молодой девушкой, она покинула родные места неподалеку от Жлобина и оказалась в Минске — где-то в 1950-х. Тогда столица Беларуси только начинала расти заново, город заканчивался там, где сегодня уже «почти центр».





Здесь бабушка Зина (отметим, что тогда она была совсем молода) сама устроилась на велозавод, вышла замуж, позже нашла работу на заводе «Калибр», где проработала на центральном складе почти три десятка лет — до пенсии. Вспоминает о прошлом тепло: «Все были семьей, были друг за друга».

Самое, наверное, «технологичное» видео — знакомство Зинаиды Николаевны с виртуальной реальностью. Просмотров немного, но впечатления есть — это заметно по чуть ошалелым от непонятного мозгу VR. Хотя, объективно, не каждый представитель молодого поколения выдержит заезды и полеты в виртуальном мире.

А вот вторым по популярности — более 400 тыс. просмотров — стал ролик о походе в ресторан. И снова впервые. В обеденном комплексе оказались новые блюда и характерный говор героини. Видео оказалось продолжением идеи с суши — такой пост был опубликован в Instagram (тогда Зинаида Николаевна посчитала, правда, что борщи и отбивная лучше).

Она говорит, что во время походов по ресторанам пыталась участвовать в оплате счета. «Юля иногда не брала деньги, но я ей отдавала», — рассказывает Зинаида Николаевна и добавляет, что «как так не платить, если заказывали мне».

Кстати, в одном из роликов досталось и вегетарианцам. Ну как досталось, просто Зинаида Николаевна имеет определенную точку зрения: «Мяса не паяси, так и не паедзеш». Она доходчиво объясняет, что ждет тех, кто против животной пищи, хотя затем пробует вегетарианские продукты.

Во время разговора с Юлией, кстати, мы узнали, что преданная аудитория ждет новых роликов, которые, к сожалению, не выходят с лета по объективным причинам. Судя по всему, всех ждет новый формат — стрим с участием бабушки Зины. Поинтересовались, как обстоят дела с раскруткой. Выяснилось, что она не нужна: видео расходятся сами без дополнительных вливаний.

Бабушка Зина, в свою очередь, сетует на молодежь, которая уткнулась в «эти свои планшеты» и света белого не видит, «глаза от них не поднимает». Говорит, неправильно это. Зато хвалит внучек, на жизнь смотрит с позитивом: «Живу и любуюсь», — хотя здоровье, конечно, дает о себе знать. И она остается человеком, которому все так же интересно все вокруг.

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