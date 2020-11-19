УК: за нарушение тайны переписки, телефонных или иных переговоров — лишение свободы до двух лет

Источник материала: Onliner

Не привязываясь к конкретному информационному поводу, сегодня цитируем статью 203 Уголовного кодекса. В ней идет речь о санкциях за незаконное нарушение тайны переписки, телефонных или иных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан.

«1. Умышленное незаконное нарушение тайны переписки, телефонных или иных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан — наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.

2. То же деяние, совершенное с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, — наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, или лишением свободы на срок до двух лет».