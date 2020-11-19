Девичьи секреты: как бывшая подруга разоблачила Иванку Трамп

Источник материала: Sputnik Беларусь

Бывшая лучшая подруга Иванки Трамп - Лисандра Орстром написала разоблачающее эссе о наследнице Дональда Трампа: журналистка раскрыла секреты знаменитой блондинки.

Официальный победитель президентской гонки в США еще не объявлен, а демократы уже начали отмечать успех своего лидера - Джо Байдена. Многие американцы мысленно попрощались с Дональдом Трампом и напоследок решили высказать все, что думают о нем и его семье.

Бывшая подруга Иванки Трамп написала откровенное эссе для издания Vanity Fair: Лисандра Остром вытащила все скелеты из шкафа наследницы и шокировала общественность.

Со слов Орстром она надеялась, что Иванка в качестве советника начнет работать над "регрессивыми, расистскими настроениями" Трампа, но ее ждало огромное разочарование. Блондинка не только поддержала отца, но и начала вести себя как "королевская особа": Иванка открыто презирала людей, которые покупали ее одежду и поддерживали ее политику.

В своем эссе Орстром также припомнила несколько неприятных случаев, когда Иванка критиковала бедных, а также называла подругу "террористкой" из-за подвески с арабскими символами.

В откровенном эссе досталось и Дональду Трампу: автор вспомнила, что за 16 лет дружбы с его дочерью миллиардер так и не вспомнил ее имени, но всегда замечал изменения в фигуре Орстром и смело комментировал их.

Напомним, что недавно Иванка в вызывающе красном наряде не стала прощаться с Белым домом и спровоцировала критику в сети.

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