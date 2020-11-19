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Девичьи секреты: как бывшая подруга разоблачила Иванку Трамп
19.11.2020 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Бывшая лучшая подруга Иванки Трамп - Лисандра Орстром написала разоблачающее эссе о наследнице Дональда Трампа: журналистка раскрыла секреты знаменитой блондинки.
© REUTERS / ALEXANDER DRAGO
Официальный победитель
Бывшая подруга Иванки Трамп написала откровенное эссе для издания Vanity Fair: Лисандра Остром вытащила все скелеты из шкафа наследницы и шокировала общественность.
Со слов Орстром она надеялась, что Иванка в качестве советника начнет работать над "регрессивыми, расистскими настроениями" Трампа, но ее ждало огромное разочарование. Блондинка не только поддержала отца, но и начала вести себя как "королевская особа": Иванка открыто презирала людей, которые покупали ее одежду и поддерживали ее политику.
В своем эссе Орстром также припомнила несколько неприятных случаев, когда Иванка критиковала бедных, а также называла подругу "террористкой" из-за подвески с арабскими символами.
В откровенном эссе досталось и Дональду Трампу: автор вспомнила, что за 16 лет дружбы с его дочерью миллиардер так и не вспомнил ее имени, но всегда замечал изменения в фигуре Орстром и смело комментировал их.
Напомним, что недавно Иванка в вызывающе красном наряде
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