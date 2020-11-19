Источник материала: Ежедневник

фото: самогонок.рф

Это может произойти после вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза, где установлено требование по содержанию метанола (не более 0,05%).

С рынков Беларуси, России, Армении, Казахстана и Киргизии может исчезнуть текила после вступления в силу технического регламента о безопасности алкогольной продукции, пишут «Ведомости» . По информации издания, мексиканская сторона уже обратилась к России с предложением включить в документ понятия текилы и мескаля, что позволит избежать их исчезновения с рынков стран ЕАЭС после вступления технического регламента в силу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Текила может исчезнуть из магазинов Беларуси и других стран ЕАЭС Это может произойти после вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза, где установлено требование по содержанию метанола (не...

Как пояснил изданию директор по корпоративным отношениям «Diageo Восточная Европа» (среди ее брендов текилы — Don Julio и Casamigos) Дмитрий Петров, в регламенте установлено требование по содержанию метанола в спиртных напитках: в пересчете на безводный спирт оно должно быть не более 0,05%. Он отметил, что в документе отдельного термина «текила» нет, однако по мексиканским законам допустимый уровень содержания метанола в этом напитке может быть выше (он варьируется от 0,03 до 0,3%).Технология производства текилы и мескаля в Мексике строго регламентирована. Чтобы эти понятия можно было внести в законодательство стран ЕАЭС, как отметил он, необходимо согласовать редакцию с Мехико. По его словам, содержание метанола в текиле обеспечивает характерные и уникальные для этого напитка аромат и вкус. Эксперт утверждает, что оно безопасно для здоровья потребителей.