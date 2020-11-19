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Текила может исчезнуть из магазинов Беларуси и других стран ЕАЭС
19.11.2020 10:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: самогонок.рф
Это может произойти после вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза, где установлено требование по содержанию метанола (не более 0,05%).
С рынков Беларуси, России, Армении, Казахстана и Киргизии может исчезнуть текила после вступления в силу технического регламента о безопасности алкогольной продукции, пишут
Технология производства текилы и мескаля в Мексике строго регламентирована. Чтобы эти понятия можно было внести в законодательство стран ЕАЭС, как отметил он, необходимо согласовать редакцию с Мехико. По его словам, содержание метанола в текиле обеспечивает характерные и уникальные для этого напитка аромат и вкус. Эксперт утверждает, что оно безопасно для здоровья потребителей.
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Это может произойти после вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза, где установлено требование по содержанию метанола (не...
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