Как сэкономить на налогах, не нарушая закон? Рассказываем про «упрощенку» и кому она подходит

Источник материала: ProBusiness



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Право выбора системы налогообложения можно использовать как законный способ снижения налоговой нагрузки на предприятие. О том, как это сделать и когда можно перейти с одной системы налогообложения на другую, более выгодную, рассказала Елена Жугер, директор компании «БелАудитАльянс» .

Елена Жугер

Директор компании «БелАудитАльянс»

Экономить на налогах можно законно

— Анализ доходов/расходов любой компании показывает — все налоги являются расходами. Поэтому вполне логично, что снижение налогов способствует достижению цели создания бизнеса — извлечению прибыли.

Избегать уплаты налогов нельзя. Но! Никто не запрещает нам использовать возможности снижения налоговой нагрузки, применяя механизмы, предусмотренные налоговым законодательством.

Так, одним из законных вариантов минимизации налоговых обязательств является предоставленное плательщику Налоговым кодексом права выбора системы налогообложения. Сейчас организации вправе подать в налоговую инспекцию заявление до 1.01.2021 и с этого периода изменить применяемую систему налогообложения.

Очень многим в последнее время нравится «упрощенка». Но не факт, что она подойдет вашему бизнесу. Вся изложенная ниже информация позволит вам оценить возможность и целесообразность перехода на упрощенную систему налогообложения (УСН). Но итоговым аргументом для выбора системы налогообложения и перехода на УСН должен стать расчет, в котором вы должны будете ориентироваться только на ваши показатели финансово-хозяйственной деятельности. Пример расчетов налоговой нагрузки вы найдете в таблицах ниже.

Расчет налоговой нагрузки для производственного предприятия (вычисления произведены в белорусских рублях):











Расчет налоговой нагрузки для организации, оказывающей услуги (вычисления произведены в белорусских рублях):











Важным обстоятельством в сегодняшней экономической ситуации может стать выбор периода для сравнения. 2019 год не будет показательным из-за существенно отличающихся условиий хозяйствования. Более наглядными будут II и III кварталы 2020 года.

Судя по своему опыту, могу сказать, что традиционно выбор осуществляется между общей системой налогообложения (ОСН), при которой платятся практически все виды налогов при наличии объекта налогообложения, и упрощенной системой налогообложения (УСН).

УСН: критерии применения

Упрощенная система налогообложения — это особый режим налогообложения, ориентированный на поддержку малого бизнеса (абз. 2 п. 2 ст. 10 НК). Здесь ключевое слово «малого», так как данное обстоятельство влечет ограничение по выручке и по численности сотрудников в организации. УСН предусматривает упрощенный порядок налогообложения валовой выручки (выручка + внереализационные доходы), имущественных прав без учета стоимости затрат.

Внереализационными доходами признаются доходы, полученные плательщиком при осуществлении своей деятельности и непосредственно не связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг), имущественных прав.

Нужно также иметь в виду, что есть комбинированные варианты, которые помогут существенно снизить налоговую нагрузку и успешно пережить экономический кризис. Например, УСН возможно применять одновременно с уплатой НДС и без уплаты НДС:

При уплате УСН с НДС ставка составляет 3%

При уплате УСН без НДС — ставка 5%.

Критерии для перехода на УСН:

Для применения УСН с НДС необходимо соблюдать критерии в течение года:

1. Для организации:

Средняя численность работников — не более 100 человек

Валовая выручка нарастающим итогом — не более 2 046 668 бел. рублей (около $ 799 000)

2. Для ИП: валовая выручка нарастающим итогом не более 441 000 бел. рублей (около $ 173 000).

Для применения УСН без НДС необходимо в течение текущего года соблюдать следующие критерии:

1. Для организации:

Средняя численность работников — не более 50 человек

Валовая выручка нарастающим итогом — не более 1 404 286 бел. рублей (около $ 548 000)

2. Для ИП: валовая выручка нарастающим итогом — не более 441 000 бел. рублей (около $ 173 000).

Ставки налога по УСН:

3% — для УСН с уплатой НДС

5% — для УСН без НДС

16% — облагаются безвозмездно полученные доходы (подп. 1.3 ст. 329 НК), например, списанная на доходы кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности.



Фото с сайта uldelo.ru

Ограничения для перехода на УСН

1. Ограничения по виду деятельности. Не вправе применять УСН организации и ИП (подп. 2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 ст. 324 НК):

Осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса

Осуществляющие деятельность по организации и проведению электронных интерактивных игр

Осуществляющие лотерейную деятельность

Осуществляющие риелторскую деятельность

Осуществляющие банковскую деятельность

Осуществляющие страховую деятельность

Осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг

По регулярной выдаче микрозаймов (микрофинансовая деятельность)

Осуществляющие операции (деятельность) с цифровыми знаками (токенами) по их приобретению (добыче, получению), отчуждению (передаче, размещению, использованию), иные чем отчуждение (приобретение) цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги и обмен их на иные цифровые знаки (токены) (подп. 2.1.7 ст. 324 НК)

Являющиеся инвестиционными фондами, специализированными депозитариями инвестиционного фонда, управляющими организациями инвестиционного фонда (подп. 2.3.4 ст. 324 НК)

Производящие подакцизные товары (алкоголь, табак, топливо и др.) (подп. 2.1.1 ст. 324 НК)

Реализующие изделия из драгоценных металлов и камней, имущественные права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг (фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания и др.) (подп. 2.1.2, 2.1.3 ст. 324 НК)

«Субаренда» — предоставляющие в аренду (лизинг), иное возмездное или безвозмездное пользование «чужие» капстроения, т.е. не находящиеся у них на праве собственности (общей собственности), хозведении, оперативном управлении.

2. Ограничения по организационно-правовому статусу. Не вправе применять УСН:

Унитарные предприятия (за некоторым исключением), если учредителем является юрлицо, государство (РУП, КУП). Если учредителем УП является физлицо или некоммерческая организация Республики Беларусь, то запрета нет (подп. 2.4 ст. 324 НК)

Коммерческие организации, у которых более 25% акций (долей в УФ) принадлежит другим организациям (кроме некоммерческих организаций республики), государству (подп. 2.5 ст. 324 НК)

Организации, являющиеся участниками холдинга (подп. 2.3.2 ст. 324 НК)

Организации и ИП, являющиеся участниками договора простого товарищества договора о совместной деятельности) (подп. 2.1.6 ст. 324 НК)

Резиденты СЭЗ, Парка высоких технологий, специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», индустриального парка «Великий камень» (подп. 2.1.4 ст. 324 НК).



Фото с сайта china.mfa.gov.by

Ведение учета при УСН

Компании, применяющие УСН, с численностью работников в среднем за период с начала года по отчетный период включительно не более 15 человек, размер валовой выручки которых нарастающим итогом с начала года не превышает 738 000 бел. рублей (около $ 289 000), не обязаны вести бухгалтерский учет и составлять отчетность в соответствии с правилами, установленными законом «О бухгалтерском учете и отчетности» . Такие плательщики ведут учет в Книге учета доходов и расходов (КУДИР).

Остальные организации, применяющие УСН, и организации, применяющие УСН с НДС, вести бухгалтерский учет — обязаны.

Ведение учета в КУДИР для организаций является интересным решением, поскольку позволяет отражать выручки по методу «Оплаты», что запрещено для всех иных категорий организаций — плательщиков на ОСН и УСН.

Такой метод оптимизации применим в тех случаях, когда в компании присутствует значительный временной разрыв между продуктом и деньгами. То есть вы не будете платить налоги за отгруженный вами продукт, за который вы еще не получили деньги.

Тем не менее надо помнить, что «упрощенка» с КУДИР — коварная вещь. Отсутствие бухгалтерского учета влечет за собой:

Отсутствие учета активов и пассивов

Отсутствие учета денег и долгов

Как следствие — традиционный вопрос компаний на УСН с КУДИР: как поделить дивиденды

При необходимости перейти на УСН с ведением учета возникает необходимость восстановить бухучет, что стоит дорого.

Обратите внимание, если вы применяете УСН с КУДИР и ведете для себя бухучет, то его проверяющим не передаем. Поскольку среди налоговиков есть мнение, что в такой ситуации надо пересчитывать всю выручку по отгрузке.

Метод определения выручки «по отгрузке» предполагает отражение в налоговом учете начисления налогов (расчет которых связан с выручкой от реализации) по мере отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг и предъявления покупателю (заказчику) расчетных документов.

Ведение бухгалтерского учета ИП. Индивидуальные предприниматели ведут не бухгалтерский, а налоговый учет в соответствии с нормами НК. Но здесь тоже есть варианты. Так, например, индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, могут:

Вести учет доходов и расходов на общих основаниях

Вести учет в КУДИР.

При ведении Книги учета доходов и расходов ИП могут выбирать принцип отражения выручки (по начислению или по оплате), закрепив его в письменном решении.

По сути, в обоих случаях учет ведется в книжках и по упрощенному варианту.

Уплата иных налогов при УСН

При УСН сохраняется общий порядок исчисления и уплаты налогов и сборов:

НДС при приобретении у иностранных организаций товаров, работ, услуг, имущественных прав, местом реализации которых признается Беларусь (ст. 114, п. 4 ст. 128, ст. 136, абз. 3 п. 2 ст. 326 НК)

«Ввозного» НДС, акцизов, таможенных сборов (пошлин), взимаемых при ввозе (вывозе) товаров на территорию Беларуси (абз. 2 п. 2 ст. 326, ст. 119, 138, гл. 15 НК)

Налога на дивиденды (подп. 1.1.1 ст. 326 НК)

Налога на недвижимость, если площадь имеющихся объектов превышает 1000 кв. м (подп. 1.1.3, 1.2.3 ст. 326 НК)

Земельного налога в отношении имеющихся земельных участков, кроме земель сельхозназначения и некоторых иных ситуаций (п. 1 ст. 237, подп. 1.28, 1.29 ст. 239 НК)

Экологического налога за захоронение отходов производства в случае приобретения права собственности на такие отходы (подп. 1.3.1 ст. 326 НК)

Залога за добычу природных ресурсов (гл. 22 НК)

Консульского сбора, оффшорного сбора, гербового сбора, утилизационного сбора (гл. 26, 27, 25, 23, 24, 28 НК)

Налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Беларуси через постоянное представительство (в этом случае плательщики УСН признаются налоговыми агентами) (гл. 17 НК)

Налоги с зарплаты и доходов работников (подоходный налог, взносы в ФСЗН и Белгосстрах).



Фото с сайта ecm-journal.ru

Что еще нужно знать об УСН

1. Организации и ИП имеют право перейти на УСН только с начала года, в течение года такой переход невозможен (п. 1 ст. 327 НК).

2. Компании и ИП, применяющие УСН, со следующего отчетного периода вправе отказаться от применения УСН и перейти на общую систему налогообложения. Сделать это можно и в средине отчетного периода.

3. Если вы работали на ОСН и планируете в дальнейшем масштабировать бизнес, то тогда вам надо подумать над тем, что, возможно, накопленные убытки, которые можно перенести на будущие налоговые периоды, вам пригодятся. И тогда надо быть аккуратным с переходом на УСН.

4. Если вы планируете сворачивать деятельность и уходить в ликвидацию, для выбора системы налогообложения надо анализировать остатки активов и пассивов, чтобы выбрать налогообложение с минимальной нагрузкой.

5. При переходе на УСН о своем решении применять УСН без НДС или с уплатой НДС в налоговый орган сообщать не нужно, оно нигде не отражается.

6. Плательщики, которые решили работать с уплатой НДС, должны будут уплачивать этот налог весь год в отношении всех объектов налогообложения. В течение года передумать и перейти на УСН без НДС нельзя (ч. 2 п. 3 ст. 326, ч. 1 и 2 п. 4 ст. 326 НК).

7. При применении УСН без НДС и превышении в течение года хотя бы одного из критериев (численность или валовая выручка) необходимо будет переходить на УСН с НДС или назад на общую систему налогообложения (подп. 6.3.3 ст. 327 НК).

Как перейти на УСН

Для перехода на УСН с 01.01.2021 организации или ИП необходимо направить в налоговый орган по месту регистрации уведомление в установленной форме о переходе на УСН. Срок подачи уведомления — с 1 октября по 31 декабря 2020 г.

Ну, а если в данный период обстоятельства изменятся, то у плательщика есть право отказаться от применения УСН. Для этого необходимо предоставить в налоговый орган уведомление об отказе от УСН до 20 февраля 2021 г.

Зачем собственникам все это знать

Как правило, мы наблюдаем неограниченное и необоснованное доверие в связке директор-главный бухгалтер. Все бы неплохо, но в этой ситуации есть много отрицательных моментов:

1. Главный бухгалтер — не собственник ваших денег и ему наплевать, потеряете вы или приобретете, он наемный работник, как правило, без мотивации на конечный результат.

2. Сделки директор заключает сам, сам подписывает договор, и главный бухгалтер имеет дело со свершившимися фактами, то есть лишь документирует операции в бухучете.

3. Основная масса главных бухгалтеров считает: лучше заплатить больше, чем недоплатить. И если встанет вопрос, заплатить или нет при спорной ситуации, он будет решен не в пользу вашего кармана.

Регулярно наблюдаю за представителями бизнеса, за директорами и собственниками, за главными бухгалтерами, за тем, какие суммы убытков несут компании, что называется, на ровном месте. А «после драки» обычно спрашивают в таких случаях:

«Почему главбух мне не сказал?»

«Почему налоговая мне не объяснила?»

«Как с юриста взыскать штрафы за неправильные консультации?»

У меня есть для вас ответ на все эти и многие другие вопросы. И он простой — повышайте ваши знания о налогах.

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