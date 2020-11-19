Правительство Беларуси с 2021 года повышает ставки утилизационного сбора

Источник материала: АФН

Правительство Беларуси уточнило перечень видов и категорий транспортных средств, являющихся объектами обложения утилизационным сбором, а также актуализировало ставки утилизационного сбора.

Согласно постановлению Совмина №647 от 16 ноября 2020 года, установлены ставки утилизационного сбора в отношении транспортных средств, с даты выпуска которых прошло не более 3 лет, от 3 до 7 лет и свыше 7 лет.

Ранее ставки были определены в отношении транспортных средств до 3-х лет и свыше 3-х лет.

Согласно новому документу, ставка утилизационного сбора для электромобилей не изменяется. Она составляет 544,5 бел руб для машин не старше 3 лет и 816,7 бел руб — для машин от 3 до 7 лет и старше 7 лет. Такие же ставки применяются для легковых автомобилей, ввезенных физлицами для личного пользования, с момента выпуска которых прошло не более 3 лет, либо от 3 до 7 лет. Утилизационный сбор для автомобиля старше 7 лет, ввезенного для личного пользования, составит 1225,1 бел руб, пишет ПраймПресс.

Ставка утилизационного сбора для автомобилей с двигателями не более 1 тыс куб см, с момента выпуска которых прошло не более 3 лет, увеличена с 936,5 бел руб до 1652,2 бел руб, для категории «от 3 до 7 лет» она не изменилась и составит 5771,7 бел руб, за автомобиль старше 7 лет необходимо будет уплатить 8657,6 бел руб.

Для автомобилей с двигателями от 1 тыс до 2 тыс куб см ставки утилизационного сбора варьируются от 6115,2 бел руб до 13492,7 бел руб, с двигателем от 2 тыс до 3 тыс куб см — от 9652,7 бел руб до 26332,1 бел руб, с двигателем от 3 тыс до 3,5 тыс куб см — от 8898,6 бел руб до 45554,8 бел руб, а свыше 3,5 тыс куб см — от 15253,7 бел руб до 57188,9 бел руб.

Также постановлением установлены ставки и для других категорий транспортных средств (грузовые автомобили, автобусы, самосвалы, прицепы и полуприцепы).

Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.