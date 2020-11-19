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Палата представителей Конгресса США отказала России во встречах G7

19.11.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, направленный на то, чтобы не допустить участия России во встречах G7 и восстановления формата G8 с участием РФ.

Документом предусмотрен запрет на использование вашингтонской администрацией федеральных средств в целях «поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и восстановления G8 с участием РФ», сообщает VoA.

Согласно законопроекту, данная мера должна перестать действовать только после того, как госсекретарь и директор национальной разведки США смогут заверить законодателей в том, что Россия, «прекратила любое вмешательство в выборы в США или в других странах G7, государствах НАТО и ЕС», полностью выполняет свои обязательства в рамках Минских договоренностей, «прекратила незаконную оккупацию Крыма.., Южной Осетии и Абхазии» и «вывела свои войска и вооружения из Приднестровья».

Теперь инициативу должен будет рассмотреть Сенат, где большинство сейчас принадлежит республиканцам.

В случае утверждения законопроекта верхней палатой он поступит на подпись главе государства.

 
 
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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, направленный на то, чтобы не допустить участия России во встречах G7 и восстановления формата G8 с...
 
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