На выезд в Литву на белорусской границе скопилось более тысячи грузовиков

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», размещена на сайте ГПК. Очереди также наблюдается на границе с Латвией и Польшей. Такая информация, каккорреспондент агентства «Минск-Новости», размещена на сайте ГПК.





Так, на границе с Литвой в пункте пропуска «Котловка» стоят более 260 грузовиков, в «Каменном Логе» — 380, еще 220 фур ждут выезда в «Беняконях» и 180 — в «Привалке».





В «Григоровщине» на белорусско-латвийской границе стоят более 120 грузовиков, 160 ждут выезда в «Урбанах».





На выезд в Польшу в пункте «Брузги» застряли более 40 большегрузов, столько же ожидают в очереди в «Берестовице».



