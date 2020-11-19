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На выезд в Литву на белорусской границе скопилось более тысячи грузовиков

19.11.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На белорусско-литовской границе выезда в ЕС ожидают более тысячи грузовиков.

Очереди также наблюдается на границе с Латвией и Польшей. Такая информация, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», размещена на сайте ГПК.

Так, на границе с Литвой в пункте пропуска «Котловка» стоят более 260 грузовиков, в «Каменном Логе» — 380, еще 220 фур ждут выезда в «Беняконях» и 180 — в «Привалке».

В «Григоровщине» на белорусско-латвийской границе стоят более 120 грузовиков, 160 ждут выезда в «Урбанах».

На выезд в Польшу в пункте «Брузги» застряли более 40 большегрузов, столько же ожидают в очереди в «Берестовице».
 
Теги: Минск
 
 
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На белорусско-литовской границе выезда в ЕС ожидают более тысячи грузовиков.
 
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