Доллар пытается расти после долгих потерь

Источник материала: Onliner

Расклад такой: за последние 11 банковских дней доллар дорожал только один раз (12 ноября прибавил 1,3 копейки). Все остальное время катился по наклонной и потерял больше 10 копеек. Видимо, сказалось разочарование в демократических ценностях на фоне подсчета голосов. Сегодня утро в кои-то веки началось с роста.

Доллар робко прибавил 0,17 копейки и старается не уронить. Торгуется пока по 2,5528.

Евро подешевел на 0,35 копейки. Стоит 3,0284.

Российский рубль прибавил 0,52 копейки за сотню. Она торгуется по 3,3558.

В среду доллар потерял 0,31 копейки и стоил 2,5528. Евро прибавил 0,08 копейки и приподнялся до 3,0319. Сотня российского рубля подорожала на 1,17 копейки и стоила 3,361.