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Доллар пытается расти после долгих потерь
Источник материала: Onliner
Расклад такой: за последние 11 банковских дней доллар дорожал только один раз (12 ноября прибавил 1,3 копейки). Все остальное время катился по наклонной и потерял больше 10 копеек. Видимо, сказалось разочарование в демократических ценностях на фоне подсчета голосов. Сегодня утро в кои-то веки началось с роста.
Доллар робко прибавил 0,17 копейки и старается не уронить. Торгуется пока по 2,5528.
Евро подешевел на 0,35 копейки. Стоит 3,0284.
Российский рубль прибавил 0,52 копейки за сотню. Она торгуется по 3,3558.
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Расклад такой: за последние 11 банковских дней доллар дорожал только один раз (12 ноября прибавил 1,3 копейки). Все остальное время катился по наклонной и потерял...
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