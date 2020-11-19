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Telegram опять плохо
Источник материала: Onliner
В сервисе Telegram этим утром снова неполадки. Судя по ресурсу
За последние месяцы сбои в Telegram происходят довольно часто, однако их оперативно (в течение 30—40 минут) устраняют.
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В сервисе Telegram этим утром снова неполадки. Судя по ресурсу Down Detector, проблемы с подключением либо отправкой сообщений касаются преимущественно западной части...
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