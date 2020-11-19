Telegram опять плохо

Источник материала: Onliner

В сервисе Telegram этим утром снова неполадки. Судя по ресурсу Down Detector , проблемы с подключением либо отправкой сообщений касаются преимущественно западной части России, севера Украины и частично Беларуси.

За последние месяцы сбои в Telegram происходят довольно часто, однако их оперативно (в течение 30—40 минут) устраняют.