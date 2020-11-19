О чем говорили Светлана Тихановская и премьер-министр Швеции Стефан Лёвен

В Стокгольме прошла встреча премьер-министра Швеции Стефана Лёвена и экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.





В ходе разговора стороны обсудили ситуацию на «Беларуськалии» и «Гродно-Азоте». Глава правительства — один из лидеров профсоюзного движения Европы, несколько раз бывавший в Беларуси и сотрудничавший с местными профсоюзами. Поэтому, как отмечает пресс-служба Тихановской, для него очень важно поддержать бастующих.

Была затронута и тема Новой Боровой. По мнению экс-кандидата в президенты, это — «государственный террор».

Тихановская и Лёвен также обсудили убийство Романа Бондаренко, уничтожение мемориала в его честь и возможную роль послов дипмиссий, которые остаются в Беларуси, — как они могут помочь и предупредить подобные действия режима.

Поскольку Лёвен является большим фанатом хоккея, для него заняться вопросом отмены или переноса Чемпионата мира по хоккею из Минска, — дело чести.

Лёвен выразил восхищение упорством белорусского народа.