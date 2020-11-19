Фотофакт. На встречу с Тихановской глава МИД Швеции пришла в бело-красно-белом наряде

В ходе своего визита в Швецию экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская провела ряд встреч с высокопоставленными чиновниками этого скандинавского государства.





Так, во вторник она обсуждала вопросы с министром иностранных дел Анн Линде, которая приветствовала гостью в бело-красно-белом костюме.