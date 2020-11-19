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Фотофакт. На встречу с Тихановской глава МИД Швеции пришла в бело-красно-белом наряде
Источник материала: Навiны
В ходе своего визита в Швецию экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская провела ряд встреч с высокопоставленными чиновниками этого скандинавского государства.
Так, во вторник она обсуждала вопросы с министром иностранных дел Анн Линде, которая приветствовала гостью в бело-красно-белом костюме.
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В ходе своего визита в Швецию экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская провела ряд встреч с высокопоставленными чиновниками этого скандинавского...
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