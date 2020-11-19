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Нужное место. Шокирующие и удивительные туалеты мира

19.11.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

По данным ООН, сегодня порядка 4,2 миллиарда человек не имеют доступа к чистой питьевой воде и санитарно-гигиеническим средствам. Отсутствие элементарных норм гигиены грозит многим странам распространением смертельно опасных инфекций, таких как холера и брюшной тиф, а также вирусов, как, например, COVID-19. Чтобы информировать мировое сообщество об этой проблеме, 19 ноября организация отмечает Международный день туалета. 

В этом году в ООН особое внимание обращают на то, как влияет на санитарию изменение климата. Дело в том, что наводнения, засухи и повышение уровня моря угрожают системам водоснабжения, очистным сооружениям. Загрязнение колодцев, затопление туалетов может стать причиной распространения опасных заболеваний. Защитить от этого могут надежные санитарно-гигиенические системы, которые позволяют продуктивно перерабатывать отходы и даже полученать экологически чистые удобрения или энергию.

В День туалета Sputnik предлагает посмотреть, какими разными бывают общественные туалеты: старинными, дизайнерскими, супертехнологичными, шокирующими.

 
 
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Зачем отмечать день туалета? – спросите вы. Вполне серьезный праздник, учитывая тот факт, что почти 40% населения планеты по-прежнему не имеют возможности справить...
 
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