Нужное место. Шокирующие и удивительные туалеты мира

Источник материала: Sputnik Беларусь

По данным ООН, сегодня порядка 4,2 миллиарда человек не имеют доступа к чистой питьевой воде и санитарно-гигиеническим средствам. Отсутствие элементарных норм гигиены грозит многим странам распространением смертельно опасных инфекций, таких как холера и брюшной тиф, а также вирусов, как, например, COVID-19. Чтобы информировать мировое сообщество об этой проблеме, 19 ноября организация отмечает Международный день туалета.

В этом году в ООН особое внимание обращают на то, как влияет на санитарию изменение климата. Дело в том, что наводнения, засухи и повышение уровня моря угрожают системам водоснабжения, очистным сооружениям. Загрязнение колодцев, затопление туалетов может стать причиной распространения опасных заболеваний. Защитить от этого могут надежные санитарно-гигиенические системы, которые позволяют продуктивно перерабатывать отходы и даже полученать экологически чистые удобрения или энергию.

В День туалета Sputnik предлагает посмотреть, какими разными бывают общественные туалеты: старинными, дизайнерскими, супертехнологичными, шокирующими.

Больше о туалетах в разных страна мира — в фотоленте Вокруг света для фото туалета