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Почему болит голова? 5 самых неочевидных причин
19.11.2020 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вы часто мучаетесь головными болями, ссылаясь на перепады атмосферного давления, погоду, стресс, недосып и другие факторы? Предлагаем вам повременить с походом в аптеку и изучить список неочевидных, но вероятных причин своей мигрени и избавиться от нее навсегда.
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Почему болит голова?
Причина 1 - обезвоженность
Самая частая причина головной боли - нехватка жидкости в организме. Объем крови в сосудах уменьшается, что может привести к резкому падению давления. Как результат - тяжесть в затылке, слабость и полное отсутствие энергии.
Причина 2 - малоподвижный образ жизни
Когда вы долго сидите на одном месте, кровь начинает приливать к ногам и в меньшем объеме поступает обратно в сердце. В итоге - пониженное давление и покалывание в висках, как только вы встаете на ноги.
Причина 3 - горячая ванна
Одна из самых невероятных причин была раскрыта доктором Шоном Тэссоном. По словам специалиста, банные процедуры провоцируют расширение сосудов, после чего организм запускает больший приток крови к мозгу в попытках восстановить естественную температуру тела.
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Причина 4 - пониженный сахар
Если источник боли находится в районе лба или же она разливается по всей голове, но без пульсации - это может быть сигналом к тому, что пора перекусить. И пониженный сахар не означает, что нужно съесть целую шоколадку! Держите сахар в норме и перекусывайте сложными углеводами.
Причина 5 - беременность
Головная боль - привычное дело для беременных. Чаще всего это происходит при резких движениях. Дело в том, что во время беременности кровеносный поток сначала проходит через матку, а только потом поступает в мозг. Причем в остаточной дозировке, что и приводит к мигрени.
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