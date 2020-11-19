Почему болит голова? 5 самых неочевидных причин

Источник материала: Sputnik Беларусь

Вы часто мучаетесь головными болями, ссылаясь на перепады атмосферного давления, погоду, стресс, недосып и другие факторы? Предлагаем вам повременить с походом в аптеку и изучить список неочевидных, но вероятных причин своей мигрени и избавиться от нее навсегда.

Почему болит голова?

Причина 1 - обезвоженность

Самая частая причина головной боли - нехватка жидкости в организме. Объем крови в сосудах уменьшается, что может привести к резкому падению давления. Как результат - тяжесть в затылке, слабость и полное отсутствие энергии.

Причина 2 - малоподвижный образ жизни

Когда вы долго сидите на одном месте, кровь начинает приливать к ногам и в меньшем объеме поступает обратно в сердце. В итоге - пониженное давление и покалывание в висках, как только вы встаете на ноги.

Причина 3 - горячая ванна

Одна из самых невероятных причин была раскрыта доктором Шоном Тэссоном. По словам специалиста, банные процедуры провоцируют расширение сосудов, после чего организм запускает больший приток крови к мозгу в попытках восстановить естественную температуру тела.

Причина 4 - пониженный сахар

Если источник боли находится в районе лба или же она разливается по всей голове, но без пульсации - это может быть сигналом к тому, что пора перекусить. И пониженный сахар не означает, что нужно съесть целую шоколадку! Держите сахар в норме и перекусывайте сложными углеводами.

Причина 5 - беременность

Головная боль - привычное дело для беременных. Чаще всего это происходит при резких движениях. Дело в том, что во время беременности кровеносный поток сначала проходит через матку, а только потом поступает в мозг. Причем в остаточной дозировке, что и приводит к мигрени.

Читайте также:

Просто о здоровье: 12 показателей организма, которые надо знать каждому

Какая доза алкоголя может спровоцировать инсульт , рассказал врач

Просто о здоровье: как определить застой желчи в организме