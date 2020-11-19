«Держи спинку!» Делаем красивую попу с Мелитиной Станютой и Анной Бонд

Источник материала: Tut.by

Красивая попа неизменно привлекает взгляды противоположного пола. Если вы тоже мечтаете о крепких подтянутых ягодицах, тогда это видео — то, что вам нужно.

В новом выпуске проекта «Подход Станюты» , созданном вместе с Xiaomi , известная гимнастка Мелитина Станюта покажет вам четыре простых упражнения для ягодиц. А ведущая и блогер Анна Бонд составит ей компанию. Присоединяйтесь и вы!

Партнер проекта:



Xiaomi создает инновации, которые каждый день улучшают качество жизни. Xiaomi — лидер продаж в количественном выражении в категориях смартфоны и фитнес-браслеты в РБ за первое полугодие 2020 г. На основе данных «Профешнл Дэйта энд Консалтинг» BRC Group.

Благодарим тренажерный зал GYM24 за помощь в организации съемок.