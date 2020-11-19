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«Держи спинку!» Делаем красивую попу с Мелитиной Станютой и Анной Бонд
Источник материала: Tut.by
Красивая попа неизменно привлекает взгляды противоположного пола. Если вы тоже мечтаете о крепких подтянутых ягодицах, тогда это видео — то, что вам нужно.
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В новом выпуске проекта «Подход Станюты», созданном вместе с Xiaomi, известная гимнастка Мелитина Станюта покажет вам четыре простых упражнения для красивых ягодиц....
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