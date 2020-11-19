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Тест: разбираетесь ли вы в ценах на бытовую технику? Проверьте себя

19.11.2020 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Технику, которая помогает в быту, обычно покупают раз в несколько лет. Разбираться в актуальных ценах тут сложнее, чем в стоимости продуктов, одежды, бензина и доллара. На ценник сильно влияют характеристики приборов и то, сколько функций они выполняют. Мы решили на примере товаров из онлайн-гипермаркета 21vek.by проверить, хорошо ли вы ориентируетесь в стоимости устройств, которые есть практически в каждом доме. 

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Бытовую технику покупают не так часто, как продукты или одежду, поэтому ориентироваться в стоимости тут сложнее. Пройдите наш тест и проверьте, хорошо ли вы...
 
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