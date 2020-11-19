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В Гомеле загорелась окрасочная камера автосервиса, внутри был автомобиль
Источник материала: Tut.by
В Гомеле в автосервисе загорелась окрасочная камера вместе с автомобилем. Подробности
Инцидент произошел утром 18 ноября в автосервисе «АвтоРио» на улице Владимирова.
Из-за пожара Renault, который в то время стоял в камере, поврежден.
Похоже, пожар случился из-за неисправности проводки или оборудования.
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Инцидент произошел утром 18 ноября в автосервисе «АвтоРио» на улице Владимирова.
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