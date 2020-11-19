В Гомеле загорелась окрасочная камера автосервиса, внутри был автомобиль

Источник материала: Tut.by

В Гомеле в автосервисе загорелась окрасочная камера вместе с автомобилем. Подробности сообщили в МЧС.



Фото: МЧС

Инцидент произошел утром 18 ноября в автосервисе «АвтоРио» на улице Владимирова.

Из-за пожара Renault, который в то время стоял в камере, поврежден.

Похоже, пожар случился из-за неисправности проводки или оборудования.