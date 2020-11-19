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В сеть выложена запись разговора мужчин, которые предположительно задерживали Романа Бондаренко

19.11.2020 11:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Источник, выложивший аудио, называет собеседников Дмитрием Басковым и Дмитрием Шакутой (известный кикбоксер и глава Федерации хоккея Беларуси).

Расшифровку разговора приводит портал Tut.by. В беседе двое мужчин, голоса которых похожи голоса на упомянутых Баскова и Шакуты, обсуждают события 11 ноября во «дворе перемен», когда произошла стычка неизвестных, снимающих БЧБ ленты, и жителей района. Роман Бондаренко, вышедший во двор, был задержан и доставлен в отделение милиции, откуда его забрала скорая помощь. Позже молодой человек умер. Кто именно нанес смертельные травмы Бондаренко – неизвестные во дворе или силовики, осталось невыясненным. Напомним, что очевидцы событий признали, что посетители двора действительно были похожи на Баскова и Шакуту.

В записи телефонного разговора, выложенного в интернет, двое мужчин обсуждают случившееся. Судя по всему, разговор состоялся после задержания Бондаренко, но в момент, когда он еще был жив. Собеседники говорят о том, что во дворе они «скрутили» Бондаренко, но в момент задержания мужчина находился в сознании.  

Подлинна ли запись, действительно ли имел место такой разговор, не является ли он постановочным и имеющим цель отвести подозрения от собеседников в нанесении тяжких увечий Бондаренко, - пока неизвестно.

Прямого ответа на вопрос журналистов о том, были ли они 11 ноября во дворе по ул. Червякова, Шакута и Басков не дали.

 
 
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Источник, выложивший аудио, называет собеседников Дмитрием Басковым и Дмитрием Шакутой (известный кикбоксер и глава Федерации хоккея Беларуси).
 
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