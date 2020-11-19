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В сеть выложена запись разговора мужчин, которые предположительно задерживали Романа Бондаренко
19.11.2020 11:07 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
Источник, выложивший аудио, называет собеседников Дмитрием Басковым и Дмитрием Шакутой (известный кикбоксер и глава Федерации хоккея Беларуси).
Расшифровку разговора приводит портал
В записи телефонного разговора, выложенного в интернет, двое мужчин обсуждают случившееся. Судя по всему, разговор состоялся после задержания Бондаренко, но в момент, когда он еще был жив. Собеседники говорят о том, что во дворе они «скрутили» Бондаренко, но в момент задержания мужчина находился в сознании.
Подлинна ли запись, действительно ли имел место такой разговор, не является ли он постановочным и имеющим цель отвести подозрения от собеседников в нанесении тяжких увечий Бондаренко, - пока неизвестно.
Прямого ответа на вопрос журналистов о том, были ли они 11 ноября во дворе по ул. Червякова, Шакута и Басков не дали.
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Источник, выложивший аудио, называет собеседников Дмитрием Басковым и Дмитрием Шакутой (известный кикбоксер и глава Федерации хоккея Беларуси).
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