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Эксперт: $18 тыс. за биткоин - не предел. Он вырастет больше
Источник материала: Myfin
На утро 19 ноября курс открытия составлял $18 083,7 за биткоин. После 10
часов средневзвешенный курс снизился до $17756,7.
Каких еще
изменений можно ждать на рынке
В условиях пандемии инвестировать в подобные инструменты становится проще. Любые транзакции, не требующие личного присутствия, заполнения бумаг, не зависящие от локальных потрясений, выходят на первый план.
Стоит отметить, что биткоин уже прошел проверку временем и стал для многих весьма обыденным активом со своими особенностями.
Что в итоге?
Подтверждаю прогноз, данный ранее по курсу биткоина. До конца года он составит 17-20 тысяч долларов США . Альткоины также покажут рост в среднем пропорциональный росту биткоина.
Также
в ближайшие месяцы будет наблюдаться
тенденция на более лояльное отношение
государств к криптовалютам, создание
собственных стейблкоинов.
Текст: Елена Зенкевич
Источник: Myfin.by
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На этой неделе биткоин превысил отметку в $18 тыс. Это произошло впервые за три года - с декабря 2017-го. Так, 18 ноября, например, на 13:16 по Минску средневзвешенный курс...
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