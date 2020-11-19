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Эксперт: $18 тыс. за биткоин - не предел. Он вырастет больше

19.11.2020 11:19 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

На утро 19 ноября курс открытия составлял $18 083,7 за биткоин. После 10 часов средневзвешенный курс снизился до $17756,7.

Каких еще изменений можно ждать на рынке криптовалют в этом году? Об этом в комментарии Myfin.by рассказал Трофим Еременко, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации цифровой трансформации «Цифра и жизнь»:

- Как я и предполагал в предыдущем комментарии, криптовалюта продолжает рост. Кроме ранее упомянутых мной факторов необходимо отметить, что все большее количество финансовых институтов начинает признавать биткоин золотом нового поколения. Дело в том, что биткоин наследует свои функции и характеристики от золота: оба имеют ограниченный объем, служат инструментом накопления, выполняют функцию универсальных чрезвычайных денег.

В условиях пандемии инвестировать в подобные инструменты становится проще. Любые транзакции, не требующие личного присутствия, заполнения бумаг, не зависящие от локальных потрясений, выходят на первый план.

Стоит отметить, что биткоин уже прошел проверку временем и стал для многих весьма обыденным активом со своими особенностями.

Что в итоге?

Подтверждаю прогноз, данный ранее по курсу биткоина. До конца года он составит 17-20 тысяч долларов США . Альткоины также покажут рост в среднем пропорциональный росту биткоина.

Также в ближайшие месяцы будет наблюдаться тенденция на более лояльное отношение государств к криптовалютам, создание собственных стейблкоинов.


Скриншот с сайта Myfin.by

Текст: Елена Зенкевич
Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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На этой неделе биткоин превысил отметку в $18 тыс. Это произошло впервые за три года - с декабря 2017-го. Так, 18 ноября, например, на 13:16 по Минску средневзвешенный курс...
 
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