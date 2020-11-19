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Правозащитники: В ноябре в Беларуси было вынесено 1328 постановлений об аресте

19.11.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси с 1 по 18 ноября в Беларуси судами в отношении 1315 граждан были вынесены 1328 административных постановлений об аресте.

Всего участники акций протеста за свои взгляды и убеждения получили 16 579 суток ареста, что составляет суммарно 45 лет, сообщает правозащитный центр «Весна».

Кроме того, 516 человек были оштрафованы на 9544 базовых величин, что составляет 257668 белорусских рублей или примерно $100 тыс.

 
 
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В Беларуси с 1 по 18 ноября в Беларуси судами в отношении 1315 граждан были вынесены 1328 административных постановлений об аресте.
 
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