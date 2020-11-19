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США расширили санкционный список против Ирана

19.11.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело ограничительные меры в отношении иранского государственного фонда "Мостазафан".

Фонд насчитывает порядка 160 холдингов из ключевых секторов иранской экономики, включая финансы, энергетику, строительство и горнодобывающую промышленность. Об этом говорится в заявлении пресс-службы американского Минфина, обнародованном в среду, 18 ноября.

По мнению Вашингтона, фонд используется руководителем Ирана Али Хаменеи для "вознаграждения политических союзников и преследования врагов режима".

Всего под новые санкции подпали девять физических лиц, 49 компаний и организаций Ирана, а также одно судно - сухогруз Bosco Gilan, ходящий под флагом Исламской Республики.

В перечень включен, в частности, министр разведки аятолла Махмуд Алави. По оценкам США, подконтрольное ему ведомство сыграло центральную роль в нарушениях прав человека в Иране, в частности, в ходе протестов в ноябре 2019 года.

Кроме того, в список попали базирующаяся в Германии ITRITEC Gmbh - поставщик оборудования для горнодобывающей промышленности Ирана, а также турецкая Turira. Обе являются подразделениями иранской Kaveh Pars Mining Industries Development Company.

Между тем в Тегеране уже заявили, что будут придерживаться обязательств в рамках "ядерной сделки", если следующую администрацию США возглавит Джозеф Байден и отменит экономические санкции против Ирана.

В октябре текущего года Соединенные Штаты ввели в отношении Тегерана санкции за "за попытку повлиять на выборы" в США в 2020 году. В ограничительном списке оказался, в частности, ряд иранских СМИ.

 
 
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Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело ограничительные меры в отношении иранского государственного фонда...
 
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