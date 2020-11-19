Сенат Франции рассмотрит резолюцию о независимости Нагорного Карабаха

Источник материала: АФН

Сенат Франции 25 ноября планирует рассмотреть проект резолюции с требованием признать независимость Нагорного Карабаха.

Об этом сообщил в Twitter сенатор Брюно Ретайо, передает РБК.

«25 ноября сенат рассмотрит резолюцию, предлагающую Франции признать Республику Арцах (армянское название Нагорного Карабаха). Только такая независимость может надолго защитить права и свободы жителей Нагорного Карабаха, столкнувшихся с исламистским экспансионизмом Турции», — написал сенатор.

Резолюции сената Франции имеют рекомендательный характер: исполнительная власть не обязана их выполнять.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил удовлетворение окончанием военных действий в Нагорном Карабахе.