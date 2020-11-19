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Сенат Франции рассмотрит резолюцию о независимости Нагорного Карабаха
Источник материала: АФН
Сенат Франции 25 ноября планирует рассмотреть проект резолюции с требованием признать независимость Нагорного Карабаха.
Об этом сообщил в Twitter сенатор Брюно Ретайо, передает РБК.
«25 ноября сенат рассмотрит резолюцию, предлагающую Франции признать Республику Арцах (армянское название Нагорного Карабаха). Только такая независимость может надолго защитить права и свободы жителей Нагорного Карабаха, столкнувшихся с исламистским экспансионизмом Турции», — написал сенатор.
Резолюции сената Франции имеют рекомендательный характер: исполнительная власть не обязана их выполнять.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил удовлетворение окончанием военных действий в Нагорном Карабахе.
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Сенат Франции 25 ноября планирует рассмотреть проект резолюции с требованием признать независимость Нагорного Карабаха.
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