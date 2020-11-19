Как в Минских дворах «наводят порядок»

Жители дворов сообщают, что на работах по «благоустройству» заняты люди в штатском, милиция и люди в черном.

Так, на улице Белинского в Минске 18 ноября в 22 часа начали демонтировать забор вокруг спортивной площадки, пишет TUT.BY.

«С 17 часов снимали ленточки, а в 22 решили демонтировать забор спортивной площадки», - написали читатели.

Помощник Александра Лукашенко по Минску Александр Барсуков заявил, что поступает масса обращений от граждан, которые просят навести порядок. И предупредил, что «время уговоров закончено».

В среду замглавы Мингорисполкома Артем Цуран заявил, что усилия будут сконцентрированы на «территориях, наиболее подверженных влиянию деструктивно настроенных граждан». Оказалось, что в каждом административном районе определены от трех до шести таких мест.

На этих «местах», по словам Цурана, будет усилена разъяснительная работа, назначены дежурства. За каждой такой территорией закрепят должностных лиц и ответственных за «поддержание порядка».

О минском дворе Перемен

Напомним, 17 ноября на совещании по внешней политике Лукашенко поручил местным властям разобраться с теми, кто пытается настроить народ против власти, и навести порядок в столице.

«И эти пункты, дворы становятся, уже стали, местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит их срезает», - сообщил Лукашенко.

На этом же совещании он заявил , что при помощи мемориалов на людей хотят оказать «психологическое воздействие на население». Эти точки хотят превратить в места «для гражданской войны», куда придут люди с оружием из-за рубежа и из Беларуси.

Речь шла о «дворе Перемен», где 11 ноября неизвестные в черном задержали 31-летнего Романа Бондаренко , вышедшего из дома, чтобы посмотреть, кто снимает бчб-ленты. Парня избили так, что он, не приходя в сознание, 12 ноября умер.