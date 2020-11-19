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Как в Минских дворах «наводят порядок»
Источник материала: БДГ
Жители дворов сообщают, что на работах по «благоустройству» заняты люди в штатском, милиция и люди в черном.
Так, на улице Белинского в Минске 18 ноября в 22 часа начали демонтировать забор вокруг спортивной площадки,
«С 17 часов снимали ленточки, а в 22 решили демонтировать забор спортивной площадки», - написали читатели.
Помощник Александра Лукашенко по Минску Александр Барсуков заявил, что поступает масса обращений от граждан, которые просят навести порядок. И предупредил, что «время уговоров закончено».
В среду замглавы Мингорисполкома Артем Цуран заявил, что усилия будут сконцентрированы на «территориях, наиболее подверженных влиянию деструктивно настроенных граждан». Оказалось, что в каждом административном районе определены от трех до шести таких мест.
На этих «местах», по словам Цурана, будет усилена разъяснительная работа, назначены дежурства. За каждой такой территорией закрепят должностных лиц и ответственных за «поддержание порядка».
О минском дворе Перемен
Напомним, 17 ноября на
«И эти пункты, дворы становятся, уже стали, местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит их срезает», - сообщил Лукашенко.
На этом же совещании он
Речь шла о «дворе Перемен», где 11 ноября неизвестные в черном задержали 31-летнего
В СК заявили, что Бондаренко был в состоянии алкогольного опьянения, а Лукашенко потом повторил это заявление. Врачи больницы скорой помощи в день смерти парня немедленно обнародовали
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Жители дворов сообщают, что на работах по «благоустройству» заняты люди в штатском, милиция и люди в черном.
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