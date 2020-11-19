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Надолго ли? Реактор БелАЭС снова запустили - работает на 40% мощности
Источник материала: Партизан
В пресс-службе министерства энергетики Беларуси сообщили, что испорченные трансформаторы на Белорусской АЭС заменили, а сам реактор снова подключили к сети.
«Реактор первого энергоблока в настоящее время работает на мощности 40% от номинальной. Продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока», — отметили в пресс-службе минэнерго.
Ранее
Об этом рассказал вице-президент российского «Атомстройэкспорта» (подразделение «Росатома») и глава строительства БелАЭС Виталий Полянин.
«В воскресенье, 8 ноября, блок был внепланово отключен от сети действием электрической защиты, при этом все проектные алгоритмы и автоматика блока отработали без замечаний: реакторная установка осталась на мощности, турбогенератор безаварийно автоматически поставлен на валоповорот», — заявил он в интервью «Коммерсанту».
БелАЭС была торжественно открыта 7 ноября.
В понедельник, 9 ноября, утром в Сети появилась информация о том, что в воскресенье первый блок Белорусской АЭС, который официально открыли накануне, перестал вырабатывать мощность, турбина остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения.
10 ноября представитель информационного центра БелАЭС подтвердил, что выработка электроэнергии на Белорусской атомной станции временно приостановлена.
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В пресс-службе министерства энергетики Беларуси сообщили, что испорченные трансформаторы на Белорусской АЭС заменили, а сам реактор снова подключили к сети.
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