Надолго ли? Реактор БелАЭС снова запустили - работает на 40% мощности

«Реактор первого энергоблока в настоящее время работает на мощности 40% от номинальной. Продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока», — отметили в пресс-службе минэнерго.





Телеграф сообщил, что инцидент на БелАЭС не представляет опасности и не скажется на графике производимых работ, а наиболее вероятной его причиной является качество установленного иностранного оборудования. Ранеесообщил, что инцидент на БелАЭС не представляет опасности и не скажется на графике производимых работ, а наиболее вероятной его причиной является качество установленного иностранного оборудования.





Об этом рассказал вице-президент российского «Атомстройэкспорта» (подразделение «Росатома») и глава строительства БелАЭС Виталий Полянин.





«В воскресенье, 8 ноября, блок был внепланово отключен от сети действием электрической защиты, при этом все проектные алгоритмы и автоматика блока отработали без замечаний: реакторная установка осталась на мощности, турбогенератор безаварийно автоматически поставлен на валоповорот», — заявил он в интервью «Коммерсанту».





БелАЭС была торжественно открыта 7 ноября.





В понедельник, 9 ноября, утром в Сети появилась информация о том, что в воскресенье первый блок Белорусской АЭС, который официально открыли накануне, перестал вырабатывать мощность, турбина остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения.





10 ноября представитель информационного центра БелАЭС подтвердил, что выработка электроэнергии на Белорусской атомной станции временно приостановлена.