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Горунович: Отмыть репутацию Баскова и Шакуты теперь практически невозможно

19.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный редактор Tribuna.com Олег Горунович поделился мнением об аудиозаписи телефонного разговора.


Шакута (крайний слева), рядом с ним, не исключено, что та самая Наташа, и далее Басков.


«Кто слил и кому это выгодно? Глаголит ли истина голосами, как у Баскова и Шакуты? Мы обречены мучиться в догадках. Но что интересного можно почерпнуть из записи на экстремистском ресурсе?

– похожий на Шакуту видел, как человека (предположительно Бондаренко) в бусике "подмолаживали". На языке силовиков подмолаживать означает бить

– судя по всему, собеседники знают, кто находился в бусике. Голосом Баскова сказано: «А что они могли с ним сделать, что он такой тяжелый?» То есть стрелки уже на кого-то наведены. Впрочем, их еще можно перевести

– из РУВД обладателю голоса Шакуты звонили и спрашивали, почему человека доставили без сознания. «Ха-ха!» – стало весело голосу, как у Баскова

– получается, круг лиц, причастных к избиению (или убийству), ограничен – виновных способна отыскать даже Генпрокуратура в ее нынешнем виде. Если назначат стрелочников, они молчать вряд ли будут, так что нас ждет увлекательный процесс. Хотя, возможно, стрелочники уже в бегах – например, в Эмиратах.

– какая-то Наташа позвонила тому, кто владеет голосом Баскова, и сказала, что там сейчас Казакевич – у министра внутренних дел есть зам с такой фамилией (он недавно нес какую-то дикую чушь, и его учительнице истории стало стыдно). 

Мое воображение рисует вполне конкретную Наташу. Если оно не подводит, то мы много узнали о том, как в Беларуси ведется следствие по делам с участием приближенных

– также голосом Баскова озвучена линия поведения на будущее: нас там не было. Это вполне вяжется с пространным заявлением реального Баскова на сайте федерации хоккея, в котором он промямлил непонятно что

– голос Шакуты без обиняков говорит, что в машине может случиться всякое. Например, ударят берцем в живот – порвется селезенка. Грустная правда о белорусской милиции

Вывод: кто бы что и для чего не слил, репутацию реальных Баскова и Шакуты отмыть будет крайне трудно. Практически невозможно», – написал Горунович в своем Facebook
 
 
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Главный редактор Tribuna.com Олег Горунович поделился мнением об аудиозаписи телефонного разговора.
 
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