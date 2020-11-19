Горунович: Отмыть репутацию Баскова и Шакуты теперь практически невозможно





Шакута (крайний слева), рядом с ним, не исключено, что та самая Наташа, и далее Басков.









«Кто слил и кому это выгодно? Глаголит ли истина голосами, как у Баскова и Шакуты? Мы обречены мучиться в догадках. Но что интересного можно почерпнуть из записи на экстремистском ресурсе?





– похожий на Шакуту видел, как человека (предположительно Бондаренко) в бусике "подмолаживали". На языке силовиков подмолаживать означает бить





– судя по всему, собеседники знают, кто находился в бусике. Голосом Баскова сказано: «А что они могли с ним сделать, что он такой тяжелый?» То есть стрелки уже на кого-то наведены. Впрочем, их еще можно перевести





– из РУВД обладателю голоса Шакуты звонили и спрашивали, почему человека доставили без сознания. «Ха-ха!» – стало весело голосу, как у Баскова





– получается, круг лиц, причастных к избиению (или убийству), ограничен – виновных способна отыскать даже Генпрокуратура в ее нынешнем виде. Если назначат стрелочников, они молчать вряд ли будут, так что нас ждет увлекательный процесс. Хотя, возможно, стрелочники уже в бегах – например, в Эмиратах.





– какая-то Наташа позвонила тому, кто владеет голосом Баскова, и сказала, что там сейчас Казакевич – у министра внутренних дел есть зам с такой фамилией (он недавно нес какую-то дикую чушь, и его учительнице истории стало стыдно).





Мое воображение рисует вполне конкретную Наташу. Если оно не подводит, то мы много узнали о том, как в Беларуси ведется следствие по делам с участием приближенных





– также голосом Баскова озвучена линия поведения на будущее: нас там не было. Это вполне вяжется с пространным заявлением реального Баскова на сайте федерации хоккея, в котором он промямлил непонятно что





– голос Шакуты без обиняков говорит, что в машине может случиться всякое. Например, ударят берцем в живот – порвется селезенка. Грустная правда о белорусской милиции



