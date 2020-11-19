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Минчане сделали «циничную надпись» у мемориала Тарайковского. Их будут судить по уголовным статьям

19.11.2020 11:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Прокуратура Фрунзенского района направила в суд уголовное дело в отношении двух 25-летних минчан, сообщили в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь. Их обвиняют в злостном хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, повлекшем причинение ущерба в крупном размере. Известно, что парень и девушка 9 сентября нанесли синей краской на тротуарную плитку «циничную надпись». Произошло это по адресу Притыцкого, 21а — именно там находится мемориал памяти Александра Тарайковского.

«Горремавтодор Мингорисполкома» оценил нанесенный его имуществу ущерб в размере 7500 рублей. Эту сумму молодые люди не возместили. Свою вину в инкриминированных им преступлениях не признали, хотя и подтвердили, что эти надписи сделали они.

После изучения уголовного дела и анализа собранных доказательств, включая протоколы допросов свидетелей, видеозаписи с камер видеонаблюдения, в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности предъявленного обвинения. Согласились с квалификацией содеянного по ч. 2 ст. 339 и ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Ранее избранную в отношении обвиняемых меру пресечения прокурор оставил прежней — заключение под стражу. Также предъявил к ним иск о возмещении нанесенного ущерба.

 
 
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Прокуратура Фрунзенского района направила в суд уголовное дело в отношении двух 25-летних минчан, сообщили в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь. Их...
 
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