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Минчане сделали «циничную надпись» у мемориала Тарайковского. Их будут судить по уголовным статьям
Источник материала: Onliner
Прокуратура Фрунзенского района направила в суд уголовное дело в отношении двух 25-летних минчан,
«Горремавтодор Мингорисполкома» оценил нанесенный его имуществу ущерб в размере 7500 рублей. Эту сумму молодые люди не возместили. Свою вину в инкриминированных им преступлениях не признали, хотя и подтвердили, что эти надписи сделали они.
После изучения уголовного дела и анализа собранных доказательств, включая протоколы допросов свидетелей, видеозаписи с камер видеонаблюдения, в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности предъявленного обвинения. Согласились с квалификацией содеянного по ч. 2 ст. 339 и ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Ранее избранную в отношении обвиняемых меру пресечения прокурор оставил прежней — заключение под стражу. Также предъявил к ним иск о возмещении нанесенного ущерба.
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Прокуратура Фрунзенского района направила в суд уголовное дело в отношении двух 25-летних минчан, сообщили в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь. Их...
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