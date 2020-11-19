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«123456» возглавил список самых популярных паролей года

19.11.2020 11:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали список из двухсот самых ненадежных паролей этого года. Возглавил антирейтинг пароль «123456», следом за ним чуть более витиеватый — «123456789».

Первая десятка худших паролей выглядит так:

1. 123456

2. 123456789

3. picture1

4. password

5. 12345678

6. 111111

7. 123123

8. 12345

9. 1234567890

10. senha (слово «пароль» на португальском).

Этот список паролей NordPass составила со сторонней компанией, которая специализируется на исследовании утечек данных. Изучалась база данных с 275,7 миллиона паролей. Из них только 122,9 миллиона оказались уникальными — это 44%.

Специалисты отметили, что, несмотря на частые напоминания о необходимости создавать сложные пароли, большинство людей все равно выбирают простые. Причем они не особо меняются с течением времени: в актуальном списке из двухсот худших паролей только 78 оказались новыми.

Эксперты советуют для «гигиены паролей» удалять неиспользуемые аккаунты, регулярно обновлять пароли, использовать двухфакторную аутентификацию при такой возможности, генерировать пароли через соответствующие менеджеры и регулярно проверять все аккаунты на подозрительную активность.

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Разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали список из двухсот самых ненадежных паролей этого года. Возглавил антирейтинг пароль «123456», следом за ним чуть...
 
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