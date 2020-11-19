|
Японцы показали новое поколение Subaru BRZ
Источник материала: Onliner
Компания Subaru рассекретила спортивное купе BRZ второго поколения. Машину показали в Калифорнии, а ее продажи начнутся только осенью 2021 года. В Беларуси Subaru BRZ уже давно не продается. Позже японцы покажут новую Toyota GT86, которая разделит платформу с BRZ.
Новинка сохранила заднеприводную архитектуру предшественника, хотя платформа подверглась легкой модернизации. Сообщается, что жесткость кузова на кручение возросла на 50%. Автомобиль чуть подрос. Габаритная длина BRZ'2022 составляет 4265 мм, ширина — 1775 мм, высота — 1311 мм. Размер колесной базы — 2575 мм. У машины алюминиевые крылья, крыша и капот. Весит купе 1,3 т. Инженеры понизили центр тяжести, поэтому несмотря на выросшую на 7 кг снаряженную массу, рулиться новое поколение модели должно лучше предшественника.
У автомобиля сохранились пропорции кузова, но дизайн стал более выразительным. Модель получила увеличенные воздухозаборники и перерисованные боковины кузова. Еще японцы серьезно поработали над аэродинамикой модели.
Оптика полностью светодиодная. В базе — диски R17 с шинами размерностью 215/45. В списке опций 18-дюймовые диски с резиной 215/40 R18. В салоне обращает на себя внимание 7-дюймовая приборная панель. Есть отдельный экран с выводом информации о боковых перегрузках. Мультимедийная система с 8-дюймовым экраном поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Модель осталась 4-местной.
В движение машину приводит новый 2,4-литровый «атмосферник» с оппозитным расположением четырех цилиндров. Отдача мотора — 228 л. с. Клиенты смогут выбрать между 6-ступенчатой «механикой» и АКП (тоже 6 ступеней). Другие подробности раскроют ближе к старту продаж.
черный, внедорожник, бензин 2.5 л, автоматическая, полный привод
синий, хетчбэк, бензин 2.5 л, механическая, полный привод
синий, универсал, бензин 2.5 л, автоматическая, полный привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Subaru рассекретила спортивное купе BRZ второго поколения. Машину показали в Калифорнии, а ее продажи начнутся только осенью 2021 года. В Беларуси Subaru BRZ уже...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)