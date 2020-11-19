Японцы показали новое поколение Subaru BRZ

Источник материала: Onliner

Компания Subaru рассекретила спортивное купе BRZ второго поколения. Машину показали в Калифорнии, а ее продажи начнутся только осенью 2021 года. В Беларуси Subaru BRZ уже давно не продается. Позже японцы покажут новую Toyota GT86, которая разделит платформу с BRZ.

Новинка сохранила заднеприводную архитектуру предшественника, хотя платформа подверглась легкой модернизации. Сообщается, что жесткость кузова на кручение возросла на 50%. Автомобиль чуть подрос. Габаритная длина BRZ'2022 составляет 4265 мм, ширина — 1775 мм, высота — 1311 мм. Размер колесной базы — 2575 мм. У машины алюминиевые крылья, крыша и капот. Весит купе 1,3 т. Инженеры понизили центр тяжести, поэтому несмотря на выросшую на 7 кг снаряженную массу, рулиться новое поколение модели должно лучше предшественника.





У автомобиля сохранились пропорции кузова, но дизайн стал более выразительным. Модель получила увеличенные воздухозаборники и перерисованные боковины кузова. Еще японцы серьезно поработали над аэродинамикой модели.





Оптика полностью светодиодная. В базе — диски R17 с шинами размерностью 215/45. В списке опций 18-дюймовые диски с резиной 215/40 R18. В салоне обращает на себя внимание 7-дюймовая приборная панель. Есть отдельный экран с выводом информации о боковых перегрузках. Мультимедийная система с 8-дюймовым экраном поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Модель осталась 4-местной.





В движение машину приводит новый 2,4-литровый «атмосферник» с оппозитным расположением четырех цилиндров. Отдача мотора — 228 л. с. Клиенты смогут выбрать между 6-ступенчатой «механикой» и АКП (тоже 6 ступеней). Другие подробности раскроют ближе к старту продаж.







